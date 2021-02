Le Champion Racing renaît pour accompagner Dumas à Pikes Peak

L'emblématique équipe Champion Racing, victorieuse des 24 Heures du Mans en 2005 avec un prototype Audi R8, va faire son retour en sport automobile. La structure va engager une Porsche 911 GT2 RS Clubsport à Pikes Peak en juin prochain pour le pilote français Romain Dumas. Il s'agira de la première implication du Champion Racing en compétition depuis la fin de son programme d'usine Audi en American Le Mans Series en 2008. C'est également une renaissance qui se fait sans son fondateur, Dave Maraj, décédé en 2018.

Champion Porsche a fait ses premiers pas en sport automobile en 1993, participant aux 12 Heures de Sebring avec une Porsche 911 Carrera 2. La structure a fait rouler diverses Porsche en compétition dans les années 90, dont la 911 GT1 Evo en 1998. Elle s'est ensuite occupée d'exploiter des Audi R8, prototype avec lequel elle a remporté l'American Le Mans Series en 2004 et 2005, en plus d'une victoire aux 24 Heures du Mans la même année avec Tom Kristensen, JJ Lehto et Marco Werner. Le Champion Racing a ensuite géré le programme d'usine Audi Sport North America de 2006 à 2008, avec la R10 TDI.

Le 27 juin, le tandem inédit formé par Champion et Romain Dumas s'attaquera à la légendaire montée de Pikes Peak, course de côte de 19,9 km. Champion Motorsport, filiale de Florida Porsche, va s'atteler à la préparation de la voiture qui concourra dans la catégorie Time Attack 1.

"Lorsque nous avons perdu Dave, ses fils Mitra et Naveen ont repris l'entreprise, et ce n'était qu'une question de temps avant qu'ils veuillent s'impliquer de nouveau en sport automobile", explique à Motorsport.com Mike Peters, directeur général de Champion Porsche. "Nous n'avons jamais fait Pikes Peak auparavant : c'est un événement singulier, où Mitra peut prendre le risque de se mouiller sans s'engager dans une saison complète. C'est une opportunité de retour pour Champion, et pour Mitra de savoir ce vers quoi il veut aller à l'avenir. Mais à ce stade, Naveen et lui sont concentrés sur ce seul événement, où ils veulent faire de leur mieux."

La présence à leurs côtés de Romain Dumas devrait s'avérer précieuse, puisque le Français a triomphé à Pikes Peak en 2014, 2016 et 2017 avec son propre prototype Norma, avant de battre le record de la montée en 2018 avec la Volkswagen I.D. R électrique. "Nous avons pensé à d'autres pilotes, mais lorsque nous avons réalisé que Romain était disponible nous avons discuté avec lui, et nous avons décidé que c'était la meilleure option pour nous", précise Mike Peters. "Il apporte beaucoup plus que le simple fait de piloter la voiture jusqu'au sommet de la montagne."

Le team Champion a également évalué plusieurs possibilités techniques, et a même un temps envisagé de modifier sa Porsche pour qu'elle puisse courir dans la catégorie Unlimited, où aucune limite de puissance n'est imposée par le règlement. "Nous avons pensé à courir avec une aéro plus agressive, et à faire d'autres changements", concède Mike Peters. "Mais nous n'avons commencé à nous pencher dessus qu'en octobre ou novembre, alors avec le temps que nous avions, ça aurait été une catégorie plus difficile"

Propos recueillis par Gary Watkins