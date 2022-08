Acura dévoile officiellement son prototype LMDh

Quelques semaines après ses premiers tours de roue, l'Acura ARX-06 répondant à la nouvelle réglementation LMDh a été officiellement présentée. Acura Motorsports a dévoilé les premières photos officielles de son prototype, qui débutera en compétition en janvier prochain à l'occasion des 24 Heures de Daytona. Il est destiné à courir en IMSA mais aussi aux 24 Heures du Mans, grâce à la convergence des règlements avec l'Automobile Club de l'Ouest.

L'Acura ARX-06 dispose d'un châssis entièrement développé par Oreca et auquel s'intègrent les éléments aérodynamiques spécifiques à la marque, qui représente les intérêts premium de Honda sur le marché américain. Une présentation physique aura lieu vendredi en Californie pour ce prototype propulsé par un V6 biturbo de 2,4 litres, couplé au système hybride standard imposé dans la catégorie.

"HPD dispose d'un historique de 30 ans de victoires en compétition", rappelle David Salters, président et directeur technique de Honda Performance Development. "Nous sommes HPD. Nous courons, nous développons nos ingénieurs et notre technologie grâce à la course. Nous avons un héritage incroyable en compétition, passé et présent. C'est ce que nous faisons avec Acura et Honda en Amérique du Nord. Nous avons hâte de relever le défi de courir face à Porsche, BMW et General Motors dans la catégorie GTP du championnat IMSA. Nous sommes conscients qu'il s'agit d'une grande étape pour nous. Nous avons beaucoup à apprendre mais c'est pour ça que nous courons."

"La nouvelle Acura ARX-06 dispose d'éléments issus de notre technologie victorieuse en IndyCar, en Formule 1 et en IMSA. Elle a été réalisée en utilisant les technologies de pointe de HPD en matière de simulation, de conception, de développement et de fabrication, que nos propres ingénieurs ont développées, testées et validées. Nous en sommes très fiers. Maintenant, le défi et le travail acharné commencent réellement, notamment avec les simulations éreintantes sur 24 heures et l'apprentissage de la manière de maximiser tous les aspects de la performance."

La saison prochaine, Acura poursuivra son partenariat avec les équipes Wayne Taylor Racing et Meyer Shank Racing en IMSA en alignant deux ARX-06 dans la catégorie GTP du championnat. Un engagement en WEC n'est pas à l'ordre du jour mais les équipes pourront si elles le souhaitent solliciter une invitation pour les 24 Heures du Mans auprès de l'ACO.

