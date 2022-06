Acura révèle des teasers de son proto LMDh pour 2023

Le style extérieur a été défini par l'Acura Design Studio de Los Angeles, en collaboration avec Honda Performance Development basé à Torrance, en Californie, et le fournisseur de châssis Oreca. L'ARX-06 sera dotée d'une carrosserie, d'une aérodynamique et d'un moteur à combustion interne spécifiques à Acura.

Acura poursuivra ses partenariats actuels avec Wayne Taylor Racing et Meyer Shank Racing pour faire courir les ARX-06 en IMSA l'année prochaine.

"Le processus que nous avons utilisé pour créer le design extérieur de l'Acura ARX-06 est exactement le même que celui utilisé pour créer un nouveau véhicule de tourisme Acura", a déclaré Dave Marek, directeur exécutif de la création chez Acura. "Les mêmes stylistes de classe mondiale qui dirigent le design des voitures de production Acura ont créé les premières esquisses, puis les ont réduites à plusieurs designs potentiels.

"Ensuite, nous avons créé un modèle à l'échelle, effectué des essais aérodynamiques et des tests en soufflerie, et demandé à HPD et à nos équipes partenaires de nous faire part de leurs commentaires. Le design a continué à être affiné tout au long du processus d'essai et d'évaluation, jusqu'à ce que nous arrivions à un traitement final qui répondait à nos objectifs de performance tout en conservant les éléments importants du style Acura. Ce fut un processus passionnant."

L'ARX-05 a remporté les titres IMSA 2019 et 2020 lorsque l'équipe Penske exploitait les voitures, tandis que Wayne Taylor Racing et Meyer Shank Racing ont remporté les 24 Heures de Daytona avec les Acura en 2021 et 2022 respectivement.

L'Acura ARX-06 LMDh pour 2023