BMW dévoile son prototype LMDh : la BMW M Hybrid V8

Chose promise, chose due ! Dès le début de journée, BMW a proposé un premier aperçu très clair de son futur prototype LMDh. Une auto qui entrera en compétition en IMSA en 2023, et peut-être à plus long terme aux 24 Heures du Mans, sous un nom qui évolue : il faut désormais l'appeler BMW M Hybrid V8.

Conformément à ce que permet la réglementation LMDh, fruit de la convergence entre l'ACO et l'IMSA à partir de la saison prochaine, le design final a permis l'incorporation de codes stylistiques propres à la marque bavaroise. On retrouve notamment la signature de la marque au niveau de la calandre qui la caractérise depuis de longues années.

Le prototype LMDh est présenté dans une livrée de camouflage qui n'est pas définitive mais qui fait référence à l'histoire de BMW en sport automobile et plus particulièrement en Amérique du Nord. C'est dans cette robe temporaire que la BMW M Hybrid V8 participera à son programme d'essais qui doit la mener vers son entrée en compétition en janvier 2023 aux 24 Heures de Daytona.

Techniquement, il faut rappeler que BMW a choisi Dallara pour lui fournir un châssis. Le nouveau nom de baptême de la machine confirme également le choix du constructeur allemand de l'équiper d'un moteur V8, qui devrait être un 4 litres turbo dérivé du bloc qui était utilisé il y a quelques années en DTM.

"La tâche la plus difficile et le plus grand défi pour l'équipe de design étaient que le prototype soit clairement reconnaissable comme une voiture BMW M Motorsport", explique Franciscus van Meel, PDG de BMW M. "Et je peux dire à tous les fans qu'un seul coup d'œil suffit à confirmer que la BMW M Hybrid V8 est une BMW. Elle porte clairement les gènes de BMW M."

"J'aime aussi la livrée camouflage avec ses références à la grande histoire de la marque en Amérique du Nord. Félicitations aux départements du design et de l'aérodynamique chez BMW M Motorsport et à Dallara pour leur excellent travail. J'ai hâte de voir la BMW M Hybrid V8 bientôt en piste."

BMW n'a confirmé un programme sportif qu'en IMSA à ce jour, avec l'engagement de deux autos, mais rien n'empêchera la marque de solliciter une invitation pour les 24 Heures du Mans si elle le souhaite.

