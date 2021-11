BMW dévoile un premier visuel de son prototype LMDh

La mise en place du futur programme de BMW en Endurance se poursuit, plusieurs mois après l'annonce du retour de la marque bavaroise en prototype. Le choix du LMDh est connu depuis quelque temps maintenant, mais le constructeur a fait des annonces supplémentaires en marge de Petit Le Mans, qui a lieu ce week-end à Road Atlanta.

Dans l'immédiat, confirmation est à nouveau faite d'un engagement purement américain, c'est-à-dire uniquement dans le championnat IMSA. Même si la réglementation le permettra, BMW n'évoque pas de potentiel retour aux 24 Heures du Mans avec la machine qui prendra la piste lors de la saison 2023. Une première esquisse de la voiture a également été dévoilée : elle sera baptisée BMW M LMDh.

Pour ce qui est du programme de compétition, on apprend qu'il sera confié à l'équipe RLL, partenaire de longue date de la marque à l'Hélice et qui engagera deux autos aux États-Unis sous la bannière BMW Team RLL.

"Je suis ravi que notre projet LMDh franchisse une nouvelle étape avec l'annonce de l'équipe BMW Team RLL pour faire courir les deux prototypes", confirme Franciscus van Meel, PDG de BMW M. "Tout comme avec Dallara comme partenaire châssis, nous aurons une expertise incroyable de plusieurs décennies au plus haut niveau grâce au team principal Bobby Rahal et son équipe. Le projet LMDh continue de prendre de la vitesse et je suis convaincu que l'année prochaine, nous franchirons toutes les étapes nécessaires comme prévu afin d'être les mieux préparés possibles pour notre première saison en LMDh avec le prototype en 2023. Nous relevons ce nouveau défi ensemble et à vive allure."

Les visuels présentés pour donner un premier aperçu du futur prototype LMDh ont été réalisés par BMW en collaboration avec sa branche auto. "Unir les éléments emblématiques de l'ADN de BMW M Motorsport avec l'architecture performante d'un prototype ultra moderne résume ce projet", explique Michael Scully, directeur de BMW Group Designworks Global Automotive. "La forme de la BMW M LMDh illustre l'efficacité viscérale qui est synonyme de BMW M Motorsport, mais le processus de conception a été hautement collaboratif entre BMW M Motorsport, Dallara et BMW Group Designworks."

"L'itération des surfaces extérieures avec cette équipe est particulièrement gratifiante car chaque partenaire du projet possède une expertise distinguée dans sa discipline, mais il existe un respect mutuel et une volonté de trouver ensemble un résultat transcendant et cohérent. Je suis convaincu que nous pourrons tous être fiers de cette voiture et que les résultats sur la piste refléteront la grande dynamique de l'équipe de développement."