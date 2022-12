Bourdais : La fiabilité en LMDh va décider de la victoire à Daytona

L'IMSA va être le théâtre de l'entrée en lice d'un certain nombre de prototypes LMDh avec la présence de Cadillac, Acura, Porsche et BMW dans la toute nouvelle catégorie GTP à compter de l'année prochaine. La compétition débutera dès les 28 et 29 janvier avec les 24 Heures de Daytona.

Au cours de leur préparation pour ce rendez-vous, dont beaucoup attendent qu'il marque le coup d'envoi d'un nouvel âge d'or de l'Endurance, les quatre marques ont connu avec leurs protos des fortunes diverses, notamment dans l'intégration du système hybride au reste du bloc moteur. Avec un test IMSA qui va se tenir ces 6 et 7 décembre et l'épreuve inaugurale fin janvier, le temps sera court pour réagir à d'éventuels problèmes.

Et pour Sébastien Bourdais, qui pilotera la Cadillac pour le compte de Chip Ganassi, la fiabilité sera justement déterminante, surtout après avoir vu les difficultés dont souffraient certaines concurrents lors du test combiné de Sebring. "D'après ce que nous avons compris, Porsche semble toujours avoir quelques problèmes d'hybridation, je ne sais pas si c'est lié aux vibrations ou à autre chose parce que nous n'en avons vraiment pas eu", a déclaré le vainqueur des 24H de Daytona 2014 à Motorsport.com.

"BMW a clairement eu une tonne de problèmes lorsque nous avons fait ce test de simulation de 24 heures. Ils ont été arrêtés pendant un long moment et ils sont revenus puis sont tombés en panne à nouveau. Ils sont ensuite revenus, ont roulé une heure, ont tout remballé et sont rentrés chez eux. Je pense donc que nous savons tous que la fiabilité sera le facteur qui déterminera la victoire à Daytona. L'Acura a aussi eu des problèmes. Si vous pouvez faire une course propre et ne pas avoir de problèmes majeurs, vous serez probablement dans une très bonne position. J'espère que nous serons ceux-là."

"Tout ce que nous faisons, c'est de nous concentrer sur nous-mêmes et d'essayer d'avoir une voiture qui soit rapide et fiable. À quel point, nous ne le savons pas vraiment, mais au moins nous pouvons atteindre une certaine fiabilité en participant directement à une course de 24 heures. Daytona est toujours un gros test, quand il y a un changement de règles comme celui-ci : c'est la première course de la voiture, c'est une course de 24 heures et nous sommes en janvier."

Le proto Cadillac LMDh à Road Atlanta.

Si certains constructeurs impliqués en IMSA ont l'expérience de l'utilisation de systèmes hybrides et électriques en raison de leur implication passée dans d'autres programmes de compétition, la réglementation LMDh oblige à ce que le moteur électrique, la batterie et la boîte de vitesses auprès de fournisseurs désignés. Cela rend l'intégration des systèmes en elle-même difficile, et dans ce domaines certains constructeurs ont été plus à l'aise que d'autres.

Pour Bourdais, le défi de la fiabilisation des éléments est rendu plus compliqué par la multiplication des fournisseurs. "Ce n'est pas si mal, mais c'est sûr que le système est complexe et qu'il y a beaucoup de gens impliqué. Il y a les gens de Bosch, ceux de Williams, ceci et cela, et l'intégration de tout ça dans le moteur et le système de transmission qui est différent pour chacun. Donc oui, c'est un défi supplémentaire parce que ce n'est pas seulement votre système qui gère tout, vous devez obtenir des changements de la part de Bosch."

"Évidemment, ils ont été vraiment beaucoup aidé, mais ils sont aussi eux-mêmes en train d'essayer de comprendre leurs systèmes et de s'assurer qu'il n'y a pas d'effets imprévus lié à la récupération [d'énergie] et à ses conséquences sur la puissance. Le dispositif n'est pas petit, la batterie est assez grosse, donc tout intégrer et le faire fonctionner avec tous vos systèmes est une étape supplémentaire à laquelle vous devez vous habituer et que vous devez réussir. Nous travaillons donc encore sur cet aspect."

Propos recueillis par Rachit Thukral