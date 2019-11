Bourdais signe chez JDC-Miller en IMSA pour 2020

Le Manceau fera équipe au volant de la Cadillac DPi-V.R #5 avec João Barbosa, double Champion de la discipline. Le duo sera rejoint par Loïc Duval pour les épreuves longue durée. Bourdais disputait jusque-là les courses de l'Endurance Cup au sein du Ford Chip Ganassi Racing en GT, mais le programme de la marque à l'ovale ayant pris fin, il a décidé de rejoindre JDC-Miller en catégorie DPi.

Le pilote français a appris le 5 novembre dernier, à l'issue d'un test à Sebring, que son contrat chez Dale Coyne Racing en IndyCar ne pourrait être honoré, à cause d'un problème de sponsoring. Le quadruple Champion de la discipline a expliqué sur Twitter que cela n'était en rien une retraite du championnat de monoplace américain, dans lequel il espère bien revenir à l'avenir.

"Après deux semaines d'incertitude concernant mon futur, je suis ravi d'avoir l'opportunité de piloter un prototype de nouveau, de retrouver João, ainsi que Ken et Brenda [les dirigeants du sponsor Mustang Sampling] et de piloter pour JDC-Miller Motorsports. Je veux également remercier toutes les personnes qui ont rendu cela possible. J'ai hâte de me mettre au volant de la Cadillac DPi-V.R", a ajouté Bourdais.

La saison 2020 d'IMSA débutera comme le veut la tradition avec les 24 Heures de Daytona, le week-end des 25 et 26 janvier.