Bourdais : "Je ne pensais pas qu'il faudrait une course parfaite"

Troisième des 24 Heures de Daytona avec ses équipiers, Sébastien Bourdais s'est étonné de voir la victoire se jouer sur le critère de la performance pure entre Cadillac et Acura, qui s'est offert un doublé grâce au Meyer Shank Racing et au Wayne Taylor Racing. Cadillac a placé ses trois prototypes aux troisième, quatrième et cinquième places après avoir fait plus ou moins jeu égal sur un tour, mais sans parvenir à se hisser totalement au niveau des vainqueurs.

La Cadillac #01 que partageait Sébastien Bourdais avec Renger van der Zande et Scott Dixon s'est replacée dans le même tour que les leaders après avoir souffert d'un contact durant la nuit, nécessitant un arrêt au stand supplémentaire. L'équipage a également écopé d'un drive-through un peu plus tard dans la course.

"Naturellement, on n'a pas fait la course parfaite, mais on était aussi proche que possible sachant que c'était la première en compétition pour la Cadillac V-LMDh", rappelle le Français. "Franchement, je ne pensais pas qu'il faudrait une course parfaite. Je suis vraiment surpris que la concurrence nous ait battus sur la performance et que tout le monde ait fini par connaître une course très propre. C'est dur de se retrouver du mauvais côté de la barrière, mais on a marqué de bons points. Tout le travail acharné de Ganassi, Cadillac, Bosch et Dallara, et de tous ceux qui ont été impliqués dans ce projet, a été récompensé par les trois voitures à l'arrivée. On va continuer à travailler."

Cadillac a vu l'arrivée avec ses trois prototypes.

Le constat est partagé par Renger van der Zande, qui rappelle que Cadillac n'était "pas venu pour terminer deuxième ou troisième". Le Néerlandais concède cependant : "On n'avait pas le rythme pour gagner, et on n'avait pas la vitesse en ligne droite pour gagner. Le temps est venu de collecter les données et de voir où l'on peut progresser. Je pense que le mérite revient à GM, Dallara et Ganassi d'avoir conçu une voiture qui tient 24 heures."

Après la course, Cadillac a confirmé n'avoir rencontré "aucun problème mécanique ou de système hybride majeur". La fiabilité était particulièrement crainte pour ce premier rendez-vous. "On est venu avec trois Cadillac, soit plus que n'importe quelle autre marque, et toutes les trois ont vu le drapeau à damier", se réjouit Laura Wontrop Klauser, directrice de la branche compétition de General Motors. "Tous ceux qui ont travaillé sur ce projet, que ce soit les ingénieurs et les designers chez Cadillac, les ingénieurs chez Dallara, Chip Ganassi Racing et Action Express Racing, devraient être fiers de tout ce que l'on a accompli."

Lire aussi : L'Acura LMDh à jamais la première aux 24 Heures de Daytona