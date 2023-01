Kevin Magnussen annonce son forfait pour Daytona

Comme il le redoutait dès la semaine dernière, Kevin Magnussen devra faire l'impasse sur sa participation aux 24 Heures de Daytona. Le pilote danois a officialisé son forfait ce vendredi, sur les conseils des médecins qui l'ont opéré il y a quelques jours de sa main gauche. Il consacrera le temps nécessaire à sa récupération afin d'être prêt pour les essais hivernaux de Formule 1 prévus à la fin du mois prochain.

Kevin Magnussen devait partager le volant d'une Porsche GT3 R à Daytona dans la catégorie GTD avec son père Jan, Mark Kvamme et Trenton Estep. Il sera finalement remplacé par Jason Hart, qui pilote habituellement pour l'équipe en Porsche Carrera Cup North America.

"Les médecins m'ont conseillé de ne pas piloter en course la semaine prochaine", explique Kevin Magnussen. "L'opération s'est bien passée, mais je dois me reposer autant que possible afin d'être en forme avant de commencer à préparer la saison F1. C'est dommage. J'avais hâte de participer à cette course fantastique et d'avoir une nouvelle opportunité de rouler avec mon père et MDK Motorsports. Je souhaite à l'équipe un excellent week-end à Daytona."

Les Magnussen père et fils avaient déjà roulé ensemble en LMP2 lors des 24 Heures du Mans 2021, et en GT le mois dernier lors des 12 Heures d'Abu Dhabi, au volant d'une Ferrari 488 GT3. Âgé de 30 ans, celui qui pilote pour Haas en Formule 1 avait déjà participé aux 24 Heures de Daytona il y a deux ans, terminant cinquième du général à bord d'une Cadillac DPi du Chip Ganassi Racing.

"Nous sommes heureux que l'opération de Kevin se soit bien déroulée, et nous lui souhaitons tous un prompt rétablissement", a réagi Mark Kvamme, pilote et propriétaire de l'équipe MDK Motorsports. "Comme nous l'avons déjà dit, la santé de nos pilotes et membres d'équipe est toujours la priorité numéro un. Nous sommes également heureux d'annoncer que Kevin sera remplacé à Daytona par notre pilote en Porsche Carrera Cup, Jason Hart. Jason et moi avons couru ensemble au Mans l'an dernier et j'avais été très impressionné par son expérience, son talent et son investissement pour ce métier. Ce sera un nouveau défi passionnant à relever pour MDK Motorsports."