Kevin Magnussen rejoint l'IMSA pour 2021

Kevin Magnussen évoluera l'an prochain en IMSA, le championnat américain d'Endurance, avec le Chip Ganassi Racing. Non conservé en Formule 1 par l'écurie Haas, pour laquelle il courait depuis 2017, le Danois va traverser l'Atlantique tandis que son ancienne équipe a annoncé cette semaine le recrutement de Nikita Mazepin et Mick Schumacher pour la saison 2021.

L'an prochain, le Chip Ganassi Racing engagera un programme en IMSA avec une Cadillac DPi-V.R., dans la catégorie la plus élevée du championnat. C'est d'ailleurs le grand retour de la structure en Endurance après la fin de son programme d'exploitation de la Ford GT, il y a un an. Magnussen s'est engagé pour l'intégralité de la saison et fera notamment équipe avec Renger van der Zande, confirmé lui aussi ce jeudi.

"Quand on est pilote professionnel, peu importe où dans le monde, on connaît le nom de Chip Ganassi ainsi que ce qu'il représente en sport automobile", souligne Magnussen. "Chip a bâti l'une des meilleures équipes de course, sur la piste comme en dehors, et l'Histoire en témoigne avec un incroyable palmarès, surtout en Endurance. C'est une formidable opportunité pour moi de m'associer à CGR, Renger et Cadillac. J'ai hâte de commencer, de rencontrer l'équipe et de débuter les préparatifs pour la saison 2021."

Chip Ganassi Racing confirmera ultérieurement les autres pilotes qui viendront compléter l'équipage pour les manches longues durée, à l'image des 24 Heures de Daytona, qui ouvriront la saison 2021 le week-end des 30 et 31 janvier. L'une des deux places supplémentaires disponibles pourrait être occupée par Scott Dixon, Champion IndyCar en titre qui évolue sous les couleurs du même team dans la discipline.

En apprenant il y a quelques semaines qu'il ne serait pas conservé par Haas en Formule 1, Magnussen avait rapidement fait part de son souhait de trouver un programme aux États-Unis. Néanmoins, les options en IndyCar étant très limitées, le pilote de 28 ans se tourne donc dans un premier temps vers l'IMSA.