Kevin Magnussen vainqueur à Detroit en IMSA !

En pole, Kevin Magnussen a conservé les commandes de la course au départ, Pipo Derani (Action Express Racing) et Tristan Vautier (JDC-Miller MotorSports) permettant à Cadillac d'occuper un temps les trois premières positions. Si le duo de tête s'est vite échappé, le Français a en revanche été submergé par Harry Tincknell, sur Mazda, au moment de se frotter au trafic des GTD.

Magnussen a réussi à construire une petite avance de 4,1 secondes sur Derani au moment du premier arrêt, à 47 minutes du drapeau à damier. C'est à ce moment-là que les leaders ont cédé leur baquet à Van der Zande et Felipe Nasr respectivement, le Brésilien réduisant alors l'écart à 1,5 seconde.

Même si les leaders sont restés proches, le yo-yo dans le trafic a plutôt joué en faveur du Néerlandais, Nasr semblant plus à son aise lorsque la piste était dégagée. Ils étaient en tout cas bien loin devant l'Acura de Filipe Albuquerque, au troisième rang.

Neuf minutes avant la fin de la course, un Full Course Yellow a été déployé pour un incident impliquant la BMW #96 avant une reprise de la course avec trois minutes au compteur. Van der Zande a résisté à la pression dans les derniers instants pour offrir la victoire à Chip Ganassi, sa première en proto depuis 2015.

Résultats :