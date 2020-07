Nasr testé positif au COVID-19

Alors qu'il devait participer à l'IMSA WeatherTech 240 à Daytona ce week-end sous les couleurs de l'équipe Whelen Engineering, Felipe Nasr a dû déclarer forfait après avoir été testé positif au COVID-19. Le pilote brésilien, passé en Formule 1 il y a quelques années chez Sauber, est rentré chez lui pour observer une période de quarantaine. Il devait faire équipe avec Pipo Derani au volant d'une Cadillac DPi pour cette épreuve de reprise outre-Atlantique, et sera remplacé au pied levé par Gabby Chaves.

"J'ai attendu si longtemps ce week-end pour retrouver la compétition", annonce Nasr. "J'avais le sentiment d'avoir tout fait correctement. J'ai passé environ un mois à Miami, je me suis tenu à l'écart de tout le monde. Hier, alors que j'allais à Daytona, je ne me suis pas senti bien. Alors avant d'aller au circuit ou de rencontrer qui que ce soit de mon équipe ou du championnat, je suis allé me faire tester, et malheureusement j'étais positif."

"Je veux que tout le monde soit en sécurité dans l'équipe Whelen Egineering/Action Express. Je rentre à Miami pour me mettre en quarantaine. J'espère récupérer rapidement, et que les médecins pourront m'autoriser bientôt à retourner courir. Pour l'instant, je vais suivre toutes les instructions, les consignes et les recommendations de mon équipe médicale, de mon écurie et des officiels de l'IMSA."

Les premiers essais doivent avoir lieu ce soir à Daytona, et l'équipe de Nasr ne sait pas encore si elle pourra compter sur lui pour le rendez-vous de Sebring, dans deux semaines.

Related video