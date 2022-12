"Cobaye" de l'hybride en LMDh, Porsche n'en tire pas profit

Porsche et ses partenaires, Penske et Multimatic, ont endossé le rôle de "cobaye" pour le système hybride LMDh dans le cadre du développement du prototype 963, selon les mots d'Urs Kuratle, son chef de projet. Les essais se sont déroulés tout au long de l'année 2022 sur une variété de circuits, en Europe et en Amérique du Nord. La partie hybride commune à tous les concurrents LMDh, fournie par Bosch, a causé des problèmes majeurs lors des premiers tests. Elle est associée à une batterie conçue par Williams Advanced Engineering et à une boîte de vitesses Xtrac.

Le travail en amont effectué par Porsche pourrait être perçu comme un avantage pour le constructeur allemand mais la concurrence ne le voit pas de cet œil. Au contraire, chez BMW on se dit satisfait par ce scénario qui a permis de largement défricher le terrain et d'éviter de rencontrer certains soucis de taille lors de la mise en piste du prototype M Hybrid V8.

"Les gens disent que Porsche a un avantage parce qu'ils ont commencé plus tôt", constate Maurizio Leschiutta, à la tête du projet LMDh de BMW. "Mais vous savez quoi ? Je suis content qu'ils aient commencé plus tôt car ils ont réglé tous ces problèmes sur la partie la plus abrupte de la courbe d'apprentissage, pour que l'on puisse apprendre et partir d'un point plus élevé. Je pense que c'est une approche extrêmement précieuse et judicieuse du législateur d'avoir mis en place ce programme pilote avec les fournisseurs de la partie hybride."

"Porsche était le mieux placé pour le faire, donc c'était une décision logique. Ils ont appris beaucoup, et nous avons tous appris. Au bout du compte, ça nous a aidés à gagner du temps dans nos programmes respectifs, donc BMW était assez satisfait de la manière dont ça s'est passé et de l'immense valeur apportée par Porsche à tout le monde. Une fois que l'on sera à Daytona, je dirai à notre équipe et à nos partenaires que l'on sera étonné de voir le chemin parcouru depuis le début."

La BMW M Hybrid V8 lors d'une séance d'essais.

Chez Porsche, on ne cache pas qu'il a parfois été compliqué de faire fonctionner la partie hybride comme prévu, plus précisément au début du projet, puisque le constructeur est ensuite parvenu à boucler une simulation de 24 heures à Sebring, en octobre. Il a fallu essuyer les plâtres.

"Il y a un an, on a essayé de commencer à rouler et on a eu un peu de mal à intégrer tous les composants hybride dans la voiture à l'époque, et on déblayait la voie pour les autres constructeurs", confirme Urs Kuratle. "Après ça, on a gravi les échelons avec les autres. La route était clairement plus chaotique que ce que l'on pensait. Est-ce qu'on avait sous-estimé ça ? Je ne suis pas certain que ce soit le bon mot, car on savait tous que ce serait un défi."

Propos recueillis par Charles Bradley

La Porsche 963 dans son stand lors d'une séance d'essais.