Porsche quittera l'IMSA à la fin de l'année

Depuis les débuts du championnat "new look", né de la fusion du Grand Am et de l'ALMS, Porsche était l'un des constructeurs phares de la catégorie GT. La marque allemande a cité l'impact de la crise du coronavirus pour expliquer son retrait, qui interviendra après la dernière manche de la saison 2020.

"La décision d'arrêter notre implication d'usine en IMSA n'a pas été facile pour nous", a expliqué Fritz Enzinger, vice-président de Porsche Motorsport. "En analysant la situation actuelle de la marque en rapport avec la pandémie de coronavirus, il était logique pour Porsche Motorsport de contribuer à faire face aux pertes économiques. Nous avons parlé de notre départ avec toutes les parties [impliquées]. Nous voulons sincèrement remercier Jim France et l'IMSA pour leur compréhension. La place de Porsche est en Endurance. Nous travaillerons dur pour nous assurer que ce ne soit qu'un Auf Wiedersehen temporaire."

Le mois dernier, Porsche avait déjà annoncé ne pas engager les deux voitures disputant le championnat IMSA aux 24 Heures du Mans, ne s'impliquant qu'avec deux 911. Cette annonce fait que Corvette et BMW restent les deux constructeurs avec une structure d'usine en GTLM en IMSA. Corvette a récemment introduit sa nouvelle C8.R, alors que BMW n'a pas encore dévoilé ses plans pour l'Amérique du Nord en 2021, après s'être retiré du WEC à l'issue d'une saison seulement.

Porsche a réalisé le doublé en 2019 avec la 911 RSR. Laurens Vanthoor et Earl Bamber ont battu leurs équipiers Patrick Pilet et Nick Tandy pour le titre en GTLM, avec des voitures engagées par CORE Autosport. La marque de Weissach a indiqué plus tôt qu'elle étudiait une arrivée possible en LMDh, la catégorie qui remplacera le DPi en 2022. Cela permettrait aussi à la marque de jouer la gagne aux 24 Heures du Mans et en WEC dans la catégorie reine.

Un porte-parole de Porsche a expliqué à Motorsport.com qu'il n'y avait pour le moment "pas de discussion" concernant son engagement dans la catégorie GTE Pro du WEC. La marque continuera aussi de soutenir ses équipes clientes en GT Daytona, la catégorie de l'IMSA réservée aux GT3. Les plans de CORE Autosport restent flous au-delà de 2020.

"Le partenariat de CORE avec Porsche a toujours été un rêve pour moi", a expliqué le patron de l'équipe, Jon Bennett. "Pas seulement car j'adore la marque, mais parce qu'un partenariat avec l'histoire et la réputation de Porsche a augmenté la visibilité du travail exceptionnel que nous effectuons chez CORE. Je remercie Porsche pour sept années incroyables et je remercie nos employés, les meilleurs dans le milieu. Je suis honoré que l'on ait partagé cette aventure ensemble."