Les 500 Miles d'Indianapolis se courront à huis clos

Pour la première fois dans l'Histoire, les 500 Miles d'Indianapolis se dérouleront sans spectateurs. Pourtant, l'IndyCar et l'Indianapolis Motor Speedway espéraient initialement pouvoir accueillir 50% du public pour la 104e édition de la plus célèbre des courses américaines, reportée de sa traditionnelle date du mois de mai à fin août. La jauge avait même été abaissée à 25%, toutefois la mauvaise tendance suivie par la pandémie de COVID-19, avec des chiffres qui se dégradent dans le comté de Marion et dans tout l'État de l'Indiana, ont finalement eu raison de cet espoir.

Il a été annoncé aujourd'hui que la course prévue le week-end du 23 août ne serait donc finalement pas ouverte au public. "C'est avec grand regret que nous annonçons que la 104e édition des 500 Miles d'Indianapolis aura lieu le 23 août sans fans. Cette décision difficile a été prise après mûre réflexion et une consultation approfondie avec les dirigeants de l'État et de la ville", indique une note officielle, dans laquelle les organisateurs se disent certains d'avoir "pris la bonne décision".

"Malgré notre investissement pour que la course se déroule cette année avec 25% de fréquentation dans nos vastes infrastructures en plein air, et même avec de grandes et minutieuses précautions mises en place par la ville et l'État, la tendance du COVID-19 s'est aggravée dans le comté de Marion et l'Indiana. Depuis notre annonce du 26 juin, le nombre de cas dans le comté de Marion a triplé alors que le taux de tests positifs a doublé."

"Nous avons bien dit dès le début de la pandémie que nous ferions de la santé et de la sécurité de notre communauté notre priorité, et même si l'accueil d'un nombre limité de spectateurs dans le cadre d'un plan solide était approprié fin juin, ce n'est plus la bonne voie à suivre compte tenu du contexte actuel."

Alors que les fans devront se contenter de suivre la légendaires épreuve de l'IMS à distance, rendez-vous leur est déjà donné pour la 105e édition, dont la date a été fixée au 30 mai 2021. Les détenteurs de billets pour la course de cette année pourront retrouver la place qui leur était attribuée l'année prochaine.