Les 500 Miles d'Indianapolis accueilleront 25% du public

L'Indianapolis Motor Speedway a annoncé que la 104e édition des 500 Miles se déroulerait le mois prochain avec une jauge de public à hauteur de 25% de la capacité habituelle, en raison de la pandémie de COVID-19. Parmi les nombreuses mesures, recommandations et protocoles mis en place à moins d'un mois de l'épreuve figure le port du masque obligatoire pour tous les spectateurs.

"En juin, nous avons annoncé que la course aurait lieu avec une affluence limitée à 50% de la capacité", rappelle Mark Miles, PDG de Penske Entertainment. "Nous avons également clairement indiqué notre intention de faire les choses différemment cette année." Une jauge finalement revue à la baisse.

Les organisateurs encouragent en premier lieu les personnes âgées de plus de 65 ans à ne pas se rendre à l'Indy500. Les spectateurs ayant déjà un billet en leur possession mais ne se rendant pas sur place seront crédités pour l'année suivante. "Nous nous attendons désormais à une affluence approximativement autour de 25% de la capacité", précise Miles. "Nous accueillerons les fans et nous avons un plan agressif en place, qui a été développé en collaboration avec des experts nationaux et locaux."

De nombreuses précautions seront prises : agencement et attribution des places assises de manière à respecter la distanciation physique, jauge limitée dans l'infield, distribution de masques et de gel hydroalcoolique, prise de température avant l'entrée dans l'enceinte... Les points de vente de nourriture seront également organisés en conséquence.

"Nous sommes impatients de revoir les fans pour l'Indy 500", ajoute Miles. "Nos installations sont gigantesques, et avec une fréquentation d'environ 25%, cela paraîtra différent cette année. Nous voulons démontrer que même dans ces circonstances, les gens peuvent se rassembler grâce à des procédures soigneusement anticipées, sans revenir au confinement de notre pays ou de notre communauté."

La 104e édition des 500 Miles d'Indianapolis, qui aurait dû avoir lieu en mai dernier, se déroulera le dimanche 23 août prochain.