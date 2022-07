Confirmé malgré lui par Ganassi, Palou s'engage avec McLaren SP

Álex Palou se trouve au cœur d'un imbroglio au sujet de son avenir. Alors que des rumeurs évoquaient l'arrivée du Champion en titre de l'IndyCar chez McLaren SP, Ganassi a annoncé sa prolongation, précisant avoir "exercé l'option pour prolonger" son pilote. Comme le veut la tradition, le communiqué de presse incluait des déclarations de Chip Ganassi, grand patron de l'équipe, et d'Álex Palou se réjouissant de la situation.

Rien d'anormal jusque-là... sauf que l'Espagnol a par la suite annoncé qu'il n'était en rien au courant de cette prolongation, et qu'il avait même fait part à l'équipe de son intention de la quitter. "J'ai appris par médias interposés que [...] sans mon accord, Chip Ganassi Racing avait publié un communiqué de presse annonçant que le piloterais pour CGR en 2023", a écrit Palou sur Twitter. "Ce qui est encore plus surprenant, c'est que le communiqué de CGR comprenait une 'déclaration' qui n'émane pas de ma personne."

"Je n'approuve pas ce communiqué de presse, et je n'ai pas généré ou approuvé cette déclaration. Comme j'en ai récemment informé CGR, je n'ai pas l'intention de rester avec l'équipe après 2022, pour des raisons personnelles. Malgré les événements de cette soirée, j'ai le plus grand des respects pour l'équipe CGR et j'espère que nous vivrons une bonne fin de saison ensemble."

Recruté par McLaren, avec un test F1 à la clé

McLaren SP a dans la foulé annoncé le recrutement d'Álex Palou pour la saison 2023 de l'IndyCar, précisant que l'accord prévoit également un programme d'essais en F1, comme pour Pato O'Ward et Colton Herta. Fort de son titre en IndyCar, Palou dispose des points de Super Licence nécessaires pour rejoindre la Formule 1 dans les deux prochaines années.

"Je suis extrêmement heureux de devenir pilote pour une équipe aussi légendaire que McLaren", a souligné Palou, dans une déclaration qu'il semble avoir cette fois approuvée. "Je suis impatient de montrer ce que je peux faire au volant d'une Formule 1 et de voir quelles portes pourraient s'ouvrir. Je tiens à remercier tout le monde chez Chip Ganassi Racing pour tout ce qu'ils ont fait pour moi."

Cette annonce ne marque peut-être pas la fin de la saga puisque le communiqué de presse qui annonçait la présence de Palou chez Ganassi reste présent sur le site de l'équipe américaine, qui ne s'est pas exprimée depuis que le pilote et McLaren ont pris la parole.

Actuellement quatrième du championnat, Palou est en tout cas très convoité alors que sa carrière piétinait en Europe il y a quelques années. Il s'est exilé au Japon en 2019 et a pris la troisième place de la Super Formula. Arrivé en IndyCar l'année suivante, il a décroché un premier podium avant de devenir Champion l'an passé, avec trois succès.

