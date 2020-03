Alonso convaincu par son entourage technique pour l'Indy 500

Fernando Alonso a déclaré que la signature par Arrow McLaren SP de Craig Hampson en tant qu'ingénieur de recherche et développement et ingénieur de course de la troisième voiture avait joué un rôle important dans sa décision personnelle de s'engager sur l'Indy500 avec la structure.

Hampson, qui a remporté quatre titres de Champ Car avec Sébastien Bourdais chez Newman/Haas Racing de 2004 à 2007, a également joué un rôle majeur dans la montée en puissance de Dale Coyne Racing − toujours avec Bourdais au volant − au cours des trois dernières saisons d'IndyCar. Les voitures DCR ont été parmi les plus rapides sur l'Indianapolis Motor Speedway entre 2017 et 2019 et Hampson a également joué un rôle important le développement de la force de l'équipe de Michael Andretti sur le Speedway, à l'époque des DW12-IR15 chez Andretti Autosport (2013-2016). Il y officiait alors en tant que directeur du pôle recherche et développement.

Le technicien a également prouvé ses qualités d'ingénieur de course avec la participation d'Andretti Autosport et Kurt Busch en 2014. Malgré l'inexpérience relative du champion NASCAR Cup 2004 en monoplaces, l'auto s'est qualifiée en 12e position et avait terminé sixième, empochant au passage le titre de Débutant de l'année.

"C'est l'un des aspects les plus importants de cette décision", ne cache pas Fernando Alonso à propos de l'opportunité de travailler avec Hampson. "Tout le monde me disait que Craig Hampson est l'homme avec lequel il fallait travailler. Il a une telle expérience et il a fait la différence dans de nombreuses courses des deux dernières décennies. Il est évidemment très intéressant de travailler avec ce genre de personnes qui font la différence et l'on peut gagner beaucoup de choses du point de vue du pilote, de l'équipe et des ingénieurs."

Avant de conclure son accord avec Arrow McLaren SP, Alonso a déclaré qu'il avait également suivi les performances de l'équipe lors des tests du printemps sur le Circuit des Amériques, il y a deux semaines, où les pilotes à plein temps Oliver Askew et Patricio O'Ward ont terminé septième et dixième sur la feuille des temps.

"Je voulais attendre, même si tout était plus ou moins fait et que nous étions d'accord sur toutes les conditions", a déclaré le double Champion du monde de Formule 1. "Le test au COTA était vraiment une bonne chose pour observer l'équipe de l'extérieur et voir comment les choses se mettaient en place, prenaient et fonctionnaient ensemble. Ils ont fait des progrès très, très positifs : il s'agissait d'une bonne nouvelle pour moi."