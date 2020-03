L'IndyCar annule ses courses jusque fin avril

Alors qu'une première décision avait été prise d'organiser la course de ce week-end à huis clos, c'est finalement l'annulation pure et simple du Grand Prix de St. Petersburg et des trois manches suivantes qui a été décidée par l'IndyCar, en accord avec les autorités compétentes. La pandémie de coronavirus touche également le monde de la NASCAR, qui reporte ses épreuves d'Atlanta (prévues ce week-end) et de Homestead-Miami.

Lire aussi : Officiel - Les GP de Bahreïn et du Vietnam sont reportés

Le Grand Prix de Long Beach, deuxième manche la plus prestigieuse de la saison derrière les 500 Miles d'Indianapolis, avait quant à lui déjà été annulé hier soir, suite aux décisions du gouvernement local. Dans un communiqué de presse, l'IndyCar annonce "continuer de travailler avec les experts et membres de gouvernements alors que nous tentons de déterminer les plans appropriés pour reprendre notre calendrier."

Dans l'état actuel des choses, la saison 2020 d'IndyCar débuterait le 9 mai prochain avec le Grand Prix d'Indianapolis, disputé sur le circuit routier de l'Indianapolis Motor Speedway. La deuxième manche de la saison serait donc directement la 104e édition des 500 Miles d'Indianapolis, toujours prévue pour le 24 mai prochain.