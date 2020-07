L'IndyCar confirme l'annulation de Portland et de Laguna Seca

Le Grand Prix de Portland est victime des restrictions croissantes portant sur les rassemblements de masse en Oregon. En Californie, ce sont le nombre croissant de cas de malades infectés par le nouveau coronavirus et les mesures d'isolement prévues qui ont mis fin aux espoirs de maintenir l'épreuve de Laguna Seca.

L'IndyCar a fait savoir que "l'annulation des deux week-ends a été une décision mutuelle entre le championnat et les promoteurs, après une consultation et un suivi étroits de la situation locale", tout en anticipant d'ores et déjà un retour sur place en 2021.

Afin de compenser ces nouvelles déprogrammations, deux courses seront disputées à Mid-Ohio et Gateway en août, et sur le circuit routier d'Indianapolis au mois d'octobre. Ironiquement, deux courses avaient justement été programmées pour le week-end de Laguna Seca, et ce afin de compenser la suppression d'autres d'épreuves au calendrier 2020, notamment celles de Barber, de Long Beach, d'Austin, de Richmond et la traditionnelle double épreuve de Detroit.

Pas de places en tribune à Mid-Ohio

Le championnat reprendra la semaine prochaine avec la manche de Mid-Ohio. Les portes du circuit seront ouvertes aux spectateurs, mais les tribunes resteront fermées, et l'accès au paddock et aux stands interdit au public afin de respecter les directives en matière de distanciation physique. Les spectateurs devront par ailleurs être masqués et leur température sera contrôlée lorsqu'ils entreront sur place.

Calendrier IndyCar modifié