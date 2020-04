Arrow McLaren : "Une sacrée force" malgré l'inexpérience des pilotes

Zak Brown, lui aussi, minimise le fait que si Fernando Alonso venait à se qualifier cette année, il serait alors le pilote le plus expérimenté à l'Indy 500 du line-up 2020 de l'équipe l'équipe Arrow McLaren SP. L'Espagnol n'a pourtant pris le départ de la célèbre course qu'une seule fois, en 2018. Patricio O'Ward, de son côté, a terminé deuxième de l'Indy Lights Freedom 100 sur l'Indianapolis Motor Speedway en 2018, mais il n'était pas parvenu à qualifier sa Carlin-Chevrolet pour les 500 Miles l'année dernière, alors qu'il tentait sa chance en tant que rookie. Oliver Askew, quant à lui, est un rookie en IndyCar cette année, mais compte à son palmarès le Freedom 100 de 2019.

Alonso exprime quoi qu'il en soit un grand respect pour ses équipiers et assure avoir confiance dans le fait qu'ils peuvent ensemble amener l'équipe dans la bonne direction. "Nous manquons peut-être tous les trois d'expérience ; c'est un fait", a-t-il déclaré. "[Mais] nous avons des caractéristiques différentes. Oliver a un immense talent qui aidera l'équipe à découvrir des choses et à donner une partie de la direction. Et peut-être que grâce à son instinct, on en apprendra d'autres. Pato est un gars très courageux, très talentueux, sans peur. C'est donc quelqu'un avec qui il sera également important d'échanger et [je pourrai] apprendre de lui. Quant à moi, j'ai l'expérience de nombreuses années de course automobile, mais pas de ce genre."

C'est néanmoins sur le team, qui a notamment recruté l'expérimenté ingénieur Craig Hampson pour les 500 Miles, que compte fortement Alonso. L'Espagnol sait en effet que ce qui a anéanti ses espoirs de qualification à l'épreuve de l'an dernier repose notamment sur des problèmes organisationnels et opérationnels dont chacun a appris à la dure.

"Au final, je pense que nous devons nous entraider et suivre l'équipe, qui a elle-même plus d'expérience que tous les pilotes réunis. Avec Sam, Craig, Gil, il y a des personnalités qui ont beaucoup d'expérience en IndyCar et ils y ont gagné beaucoup, beaucoup de choses. Je pense donc que si nous poussons tous dans la même direction, nous devrions être une sacrée équipe, une sacrée force."

Propos recueillis par David Malsher-Lopez