Bourdais 5e, Grosjean 10e dans une course remportée par Palou

La course de Barber a mal débuté pour un certain nombre de pilotes puisqu'en partant à la faute dès le premier tour, Josef Newgarden a provoqué un carambolage spectaculaire qui a impliqué plusieurs voitures et provoqué son abandon ainsi que celui de Ryan Hunter-Reay. À l'avant, Pato O'Ward était parvenu à conserver le bénéfice de sa pole, en contenant Alexander Rossi et Álex Palou, tandis que Romain Grosjean avait évité l'incident même s'il se trouvait très proche de Newgarden sur la piste.

Au restart, O'Ward a maintenu son avantage sous la pression de Rossi mais le drapeau vert a été de courte durée en raison d'un tête-à-queue de Jimmie Johnson. La légende de la NASCAR a tout de même pu repartir et la course a vite été relancée. C'est alors que les choix des uns et des autres ont commencé à se faire jour entre les stratégies à trois et à deux arrêts. Au 18e tour, O'Ward et Rossi sont passés par les stands alors que Palou poursuivait en piste et creusait l'écart sur Power.

Surtout, l'Espagnol allait plus vite que ses deux rivaux du début d'épreuve, en utilisant notamment fortement son push-to-pass. Logiquement, il ressortait devant O'Ward lors de son passage aux puits du 31e tour. Grosjean, un temps second une fois tout le monde arrêté devant lui, passa par les stands au 33e des 90 tours.

Palou ne resta toutefois pas longtemps en position de leader virtuel (Sébastien Bourdais et Graham Rahal n'étaient toujours pas passés par les stands) puisqu'O'Ward reprit son bien assez vite et s'échappa face à un Palou qui ne força pas son talent, sachant que son adversaire aurait deux arrêts supplémentaires à faire contre un seul pour lui. Le Mexicain tentait alors de creuser un écart d'une trentaine de secondes. Dans le même temps, Grosjean ne figurait lui qu'en 13e place après son propre arrêt.

O'Ward effectua son second pitstop au 42e tour. Alors qu'il tentait de mettre ses gommes en température, Bourdais se jeta à l'intérieur au virage 5 pour prendre l'avantage, permettant ensuite à Rahal de faire de même sur le pilote Arrow McLaren SP. O'Ward fut ensuite également passé par VeeKay.

C'est alors un train composé de Will Power, Scott Dixon et Marcus Ericsson, qui se lança à la poursuite de Palou, réduisant l'écart à 7,5 secondes au 50e passage. Il faudrait ensuite attendre que l'Espagnol rencontre du trafic pour que cette marge se réduise à nouveau et tombe sous les cinq secondes. Ericsson fut le premier des leaders à s'arrêter au 60e tour, précédant Rossi au 65e passage et O'Ward au 66e. Le Mexicain ressortit devant le Suédois, mais ce dernier répliqua à la sortie du virage 5 pour se hisser en quatrième place.

À 20 tours de l'arrivée, O'Ward tenta de se défaire d'Ericsson tout en contenant la pression de Bourdais. Quand il parvint enfin à passer, au 74e tour, il accusait un retard de sept secondes sur Dixon, alors que Bourdais se débarrassait à son tour de l'ancien pilote Sauber en F1 dans la 77e boucle. Dans la lutte pour la victoire, l'écart entre Palou et Power fluctua au gré du traffic mais s'établit autour des deux secondes.

Dans les sept derniers tours, Palou rencontra un retardataire coriace en la personne de Conor Daly qui contribua à resserrer le groupe de tête. Toutefois, le pilote Chip Ganassi conserva son sang-froid et s'imposa finalement avec quatre dixièmes d'avance sur Power et quasiment trois secondes sur son équipier Dixon. O'Ward et Bourdais complétaient le top 5 alors que Grosjean signait un top 10 pour sa première course depuis son terrible accident du GP de Bahreïn 2020.

IndyCar à Barber - Classement