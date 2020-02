Bourdais retrouve un volant partiel en IndyCar

Sébastien Bourdais partagera en 2020 le volant de la monoplace #14 de l'équipe AJ Foyt Racing, en alternance avec le rookie Dalton Kellett et le vétéran Tony Kanaan. Ce dernier a annoncé la semaine dernière qu'il allait mettre un terme à sa carrière, réduisant sa participation cette année à cinq courses sur ovale. Il fallait donc lui trouver un remplaçant pour les autres manches... ils seront finalement deux.

À 37 ans, Bourdais a décroché ce volant pour participer aux courses de St. Petersburg, Barber, Long Beach et Portland. Les huit autres épreuves seront attribuées à Dalton Kellett, qui a terminé septième des deux dernières saisons d'Indy Lights. Le Canadien pilotera également une troisième monoplace engagée par Foy aux 500 Miles d'Indianapolis. L'autre voiture du team est confiée à plein temps à Charlie Kimball.

Bourdais avait perdu en novembre dernier son volant chez Dale Coyne Racing, trouvant refuge en IMSA au sein de l'équipe JDC-Miller Motorsports. "Je suis un homme chanceux, j'ai débuté ma carrière en pilotant pour Paul Newman et Carl Haas, et maintenant je vais courir pour A.J. Foyt !" se réjouit le Français. "Je suis à la fois honoré et reconnaissant pour l'opportunité que m'offrent Larry et son équipe. En novembre, rester en IndyCar paraissait être un objectif lointain. Mes coéquipiers et moi travaillerons dur pour décrocher les résultats que cette équipe mérite, et j'ai hâte d'être au Grand Prix de St. Petersburg."

Président de l'équipe AJ Foyt Racing, Larry Foyt estime que la présence d'un "multiple champion comme Sébastien Bourdais dans notre team nous aidera à nous ressaisir et à travailler pour retrouver une position compétitive".

Première manche du championnat 2020, la course routière de St. Petersburg aura lieu le week-end du 15 mars.

