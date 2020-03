Coronavirus : L'IndyCar se "focalise absolument" sur l'Indy 500

Suite à l'annonce faite par l'IndyCar ce vendredi que les quatre premières manches de la saison 2020 ont été annulées suite à la pandémie de coronavirus, le plan est de débuter la saison avec le Grand Prix d'Indianapolis, début mai. La deuxième manche devenant de facto la 104e édition des 500 Miles d'Indianapolis, pour l'instant toujours programmée pour le 24 mai.

"Nous nous focalisons absolument sur mai. Nous sommes encore tous à St. Petersburg, je suis avec [le président de l'Indianapolis Motor Speedway] Doug Boles et nous allons tous rentrer à la maison et continuer de faire ce que nous faisons pour être prêts avec le programme normal. Nous allons évidemment tout évaluer heure par heure et nous ferons les changements que nous aurons à faire, mais notre état d'esprit est complètement de mettre en place un super show", a expliqué Mark Miles.

Lire aussi : Coronavirus - Le point sur le bouleversement des calendriers

L'IndyCar avait laissé dans son calendrier original un mois de pause cet été pour permettre à NBC, qui diffuse l'intégralité des courses, de se concentrer sur sa diffusion des Jeux Olympiques de Tokyo. Cet événement risquant lui aussi d'être reporté, s'il n'est pas possible de rouler à Indianapolis en mai, disputer les deux courses fin juillet et début août pourrait être une option réaliste.

"Je pense que ces questions n'ont pas encore de réponse", a indiqué Miles. "Vous devez savoir que nous ferons tout ce qui est possible pour avoir les 500 Miles d'Indianapolis, et le Grand Prix deux semaines avant, en mai. Si cela n'est finalement pas possible, nous analyserons toutes les autres possibilités. Personne ne connaît les réponses, même avec l'hypothétique annulation des Jeux Olympiques. Nous voulons courir, nous voulons disputer une saison aussi pleine que possible. Nous voulons courir dans toutes les villes [prévues]."

"Au final, nous ne savons pas assez de choses pour le moment pour savoir ce qui sera possible et quand. Ce que nous pouvons faire, c'est observer la situation et être en contact avec tous les promoteurs et responsables de villes. Notre espoir, notre vision, notre plan, c'est de repartir en mai et de faire autant de courses que possible. Nous savons que les promoteurs vont analyser leurs propres situations aussi. Nous parlons chaque jours aux fournisseurs, au paddock, aux sponsors, aux diffuseurs et aux promoteurs pour organiser un spectacle aussi grand que possible cette année."

Lire aussi : L'IndyCar annule ses courses jusque fin avril

Alors que le MotoGP pourrait choisir d'effectuer deux courses sur certains week-ends au moment où il redémarrera sa saison, Mark Miles indique que l'IndyCar imaginerait suivre un chemin similaire. L'épreuve de Detroit, toujours prévue au mois de juin, se dispute elle traditionnellement avec une course le samedi et une le dimanche.

"C'est une idée que nous connaissons et nous prendrons cela en compte. Toutes les considérations doivent être prises en compte quand nous établissons un plan pour la suite. Que peut couvrir un diffuseur ? Que peuvent faire les promoteurs ? Qu'est-ce qui fonctionne pour Honda, Chevrolet et nos fournisseurs ? Nous ferons tout ce qui est possible pour créer la saison la plus pleine possible."

Related video