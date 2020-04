Dallara apporte son aide à la lutte contre le COVID-19

Ouverte en 2012, l'usine américaine de Dallara utilise désormais ses tables de découpe normalement réservées aux tissus en fibre des voitures de course pour préparer des matériaux afin de confectionner des masques et des blouses. Les matériaux arrivent à l'usine de la part d'un vendeur externe, et l'équipe de Dallara les découpe pour en faire des masques et des blouses tant que le besoin existe. StichWorks vient ensuite chercher les matériaux deux fois par jour et s'occupe de la couture avant d'amener les masques et blouses terminés aux hôpitaux.

StitchWorks dispose de plusieurs machines à coudre industrielles et participe, avec plusieurs groupes, au Million Mask Challenge, qui réunit des gens afin de créer des masques pour le personnel soignant. Stefano dePonti, PDG et directeur général de Dallara USA, a expliqué à IndyCar.com : "Nous devons être proactifs et offrir toute notre aide à la cause médicale et aux docteurs, infirmiers et tous ceux impliqués, pour affronter cette bataille. Au plus vite le virus sera battu, mieux ça sera pour tout le monde."

"Si nous ne pouvons pas construire correctement des pièces d'auto, faisons quelque chose pour aider la communauté et aller de l'avant avec l'espoir que cela aidera beaucoup de personnes qui souffrent actuellement."

DePonti a expliqué qu'au siège social de Dallara en Italie, l'un des pays les plus touchés par la pandémie, on fabrique des pièces pour respirateurs. L'équipe aérodynamique teste elle de meilleures façons de créer un flux d'oxygène. Le PDG de Dallara USA s'est dit inspiré par leur travail, et il espère que si les recherches sont fructueuses, il pourrait implémenter le même travail et la même méthode dans l'usine de Speedway.

Avec IndyCar Series