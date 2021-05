Le légendaire Bobby Unser s'est éteint

Né dans le Colorado, aux États-Unis, en 1934, Bobby Unser a remporté les 500 Miles d'Indianapolis en 1968, 1975 et 1981, faisant de lui le seul autre pilote que Rick Mears à avoir gagné la légendaire épreuve sur trois décennies différentes.

Bobby Unser a commencé la course automobile en 1949 sur le Roswell Speedway. En 1950 il a remporté son premier championnat en Stock Car puis il est parti servir dans l'U.S. Air Force de 1953 à 1955 alors que ses frères Al Unser et Jerry Unser ont poursuivi leur engagement en compétition automobile. Jerry Unser s'est malheureusement tué en course en 1959.

Après avoir repris la compétition à son retour de l'armée, Bobby Unser s'est imposé à sept reprises en USAC Sprint Car, terminant troisième du championnat en 1965 puis 1966. Il a également décroché six victoires en USAC Stock Car et trois autres en USAC Midget.

C'est à la fin de la saison 1962 qu'il a débuté sa carrière en IndyCar, courant trois années de suite pour Andy Granatelli et participant en 1963 à son premier Indy 500. Il n'y a bouclé que deux tours avant d'être accidenté.

En 1967, il a signé la première de ses 35 victoires en IndyCar, à Mosport. Par huit fois il a terminé parmi les trois premiers du championnat, qu'il a remporté à deux reprises, en 1968 et 1974.

C'est après sa troisième et dernière victoire à Indianapolis, en 1981, qu'il s'est retiré de la compétition automobile. Un succès polémique, dont il a d'abord été privé pour avoir doublé sous drapeau jaune, avant de récupérer les lauriers cinq mois plus tard au terme d'une procédure de contestation ayant transformé la sanction en amende. Cet épisode l'a considérablement affecté et incité à se mettre en retrait, pour entamer ensuite une carrière de consultant pour la télévision américaine.

Entré au Hall of Fame de l'Indianapolis Motor Speedway en 1990, Bobby Unser a également glané 13 victoires de catégorie sur la célèbre course de côte de Pikes Peak. Il a également pris le départ d'un Grand Prix de Formule 1 à Watkins Glen en 1968, sous les couleurs de BRM, mais avait été contraint à l'abandon. Son frère Al Unser (1970, 1971, 1978, 1987) et son neveu Al Unser Jr (1992, 1994) ont eux aussi remporté les 500 Miles d'Indianapolis.