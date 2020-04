Le GP de Détroit est annulé, le calendrier garde 15 courses

L'IndyCar continue de gérer la crise du COVID-19 en direct, alors que des annulations tombent dans toutes les disciplines motorisées. Le championnat devait être lancé fin mai avec la double course de Détroit, mais celle-ci a été officiellement annulée. Par sa nature délicate à organiser, puisqu'il s'agit d'un week-end avec deux courses urbaines, la manche est purement annulée et ne sera pas tenue cette année.

"En conséquence des restrictions actuelles de santé publique, les officiels du Grand Prix ont déterminé qu'il n'était pas possible d'organiser l'événement à la fin du mois de mai, de manière à protéger la santé, la sécurité et le bien-être des spectateurs, partenaires, bénévoles, employés et participants au Grand Prix de Détroit", a écrit l'IndyCar dans un communiqué.

Bud Denker, le président du GP de Détroit, ne cache pas sa déception mais donne déjà rendez-vous aux fans en 2021 : "Le Grand Prix est un événement important pour le parc de Belle Isle, la ville de Détroit, la ville de Windsor, et tout le sud-est du Michigan. C'est certainement décevant qu'il n'ait pas lieu cette année, mais la santé et la sécurité de tous sont notre priorité absolue. Nous avons étudié tous les scénarios possibles pour reporter la course, mais tous auraient été trop perturbants pour les centaines d'événements qui se déroulent durant l'automne à Belle Isle."

"Certains événements, comme des mariages, des réunions de famille et des festivals, sont réservés un an à l'avance et ce ne serait pas correct de changer ces plans. Nous avons hâte que le Grand Prix revienne en 2021, car nous continuons notre mission de dynamiser le parc de Belle Isle et d'apporter notre soutien à sa conservation en aidant à injecter des millions de dollars au travers de bénéfices économiques pour nos villes et notre région."

Des week-ends doubles dans l'Iowa et à Laguna Seca

Les deux courses de Détroit rejoignent celles de Barber, Long Beach et Austin, qui ont été également annulées. Pour pallier la perte de ces événements et conserver pour le moment un calendrier de 15 courses, l'IndyCar s'est déjà organisé en coulisses et a annoncé deux nouvelles manches. Un week-end double est prévu sur l'Iowa Speedway en juillet, et c'est aussi le cas pour Laguna Seca, qui devait normalement clore la saison. Cependant, une course supplémentaire a été ajoutée sur le circuit routier d'Indianapolis, et celle-ci fait désormais office de dernière manche de la saison, en attendant la nouvelle date de l'épreuve de St Petersburg.

"Nous voulons offrir autant d'action que possible aux fans", a déclaré Mark Miles, PDG de Penske Entertainment Corp., l'organisateur de l'IndyCar. "Notre calendrier mis à jour offre des courses supplémentaires sur certains des circuits préférés des fans. La situation du COVID-19 est toujours dynamique et difficile pour tout le monde, donc nous avons développé des plans qui nous permettent de répondre aux conditions changeantes."

"Notre objectif est de préserver la compétition autant que possible, tout en donnant la priorité à la santé et à la sécurité des participants et spectateurs. Nous sommes ravis de retourner à Belle Isle en 2021 et nous savons que nous offrirons un beau spectacle quand ce sera le cas. Nous apprécions également la flexibilité et le soutien de nos promoteurs de l'Iowa Speedway et de Laguna Seca, qui ont saisi avec enthousiasme l'opportunité d'accueillir des manches doubles."

Le calendrier pourrait encore être amené à changer, selon l'évolution de la pandémie, et pourrait débuter plus tard que prévu. L'avantage pour l'IndyCar est sa saison habituellement compacte, qui se déroule de mars à septembre pour ne pas être en concurrence avec la NFL, le championnat de football américain, qui vampirise les audiences TV. Toutefois, une exception pourrait être faite cette année de sorte à organiser un maximum de courses.

