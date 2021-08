Deuxième podium en IndyCar pour Grosjean !

Disputée ce samedi soir sur le tracé routier d'Indianapolis, la manche d'IndyCar texane a souri à Will Power. Deuxième hier des qualifications, l'Australien est allé cueillir la 40e victoire de sa carrière, résistant à un Romain Grosjean tout aussi brillant.

Parti en pole position, Pato O'Ward a conservé l'avantage au départ devant les deux hommes. Lors des premiers arrêts au stand, l'étonnant rookie Christian Lundgaard s'est ensuite retrouvé quelque temps en tête. Après cette première salve, O'Ward a d'abord conservé l'avantage sur Power, mais la stratégie de ce dernier s'est avérée payante et lui a permis de prendre le dessus. La deuxième série d'arrêts a confirmé le meilleur choix stratégique de Power et Grosjean aux dépens d'O'Ward, et c'est entre eux que s'est disputée la victoire.

Mais il était écrit que Power serait dominateur, et il n'a pas laissé grand espoir au Français, qui a toutefois livré une très belle course, comme il l'avait déjà fait sur ce même tracé en mai dernier. C'est finalement Colton Herta qui s'est emparé de la troisième place, devant Alexander Rossi et O'Ward.

Les deux autres pilotes français ont connu une course difficile, Sébastien Bourdais terminant 15e devant Simon Pagenaud.

Cette course a surtout tourné au cauchemar pour le leader du championnat, Álex Palou, qui avait pourtant tout fait à la perfection jusqu'au 68e tour. Des problèmes moteur ont tout gâché, contraignant même l'Espagnol à l'abandon, après avoir provoqué la neutralisation de la course.

Une seconde neutralisation est intervenue au 78e tour après un accrochage entre Scott McLaughlin et Rinus Veekay. Ces événements n'ont pas suscité d'inquiétude majeure pour Power, qui a réussi à contenir Grosjean au restart.

Au championnat, Palou conserve tout de même les commandes du classement mais voit son avance sur O'Ward et Scott Dixon se réduire. Vainqueur pour la première fois de la saison, Power est dixième, tandis que Grosjean grimpe au 15e rang. Simon Pagenaud est septième, Sébastien Bourdais 16e.

Grand Prix d'Indianapolis II