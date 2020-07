Scott Dixon s'offre la passe de trois à Road America

Josef Newgarden (Penske) avait signé la pole position et a conservé la tête au terme d'un premier tour qui a vu les deux pilotes Andretti, Alexander Rossi et Marco Andretti, ramasser des éléments de panneaux publicitaires sur leur aileron avant.

Newgarden a contrôlé la course jusqu'au 28e tour, moment où sa voiture a calé et mis du temps à repartir, le faisant chuter à la dixième place. Son coéquipier Will Power a subi un contact roue contre roue avec Santino Ferrucci au premier virage mais malgré cet incident qui l'a fait chuter dans la hiérarchie, il a pris les commandes de la course au 31e tour après avoir anticipé son arrêt au stand.

Power a réalisé un dépassement agressif sur Scott Dixon, Ferrucci occupant alors la troisième position devant Ryan Hunter-Reay et Jack Harvey. Mais ce dernier est sorti de la piste dans le virage 2 au 38e tour suite à une défaillance des freins. Piégé dans le bac à gravier, il n'a pas pu repartir.

Dixon a failli heurter Power en entrant dans les stands mais a finalement pris le dessus car l'arrêt du pilote australien s'est éternisé. Ferrucci a quant à lui perdu quatre positions suite à un incident avec Dalton Kellett en sortant de son stand.

Une fois la course relancée à 14 tours de l'arrivée, Dixon était en tête mais une nouvelle neutralisation est intervenue quand Conor Daly a heurté le mur suite à un accrochage avec Pato O'Ward. Le restart suivant a permis à Alex Palou d'effectuer un spectaculaire dépassement sur Hunter-Reay pour la troisième place, avant qu'une troisième interruption ne soit provoquée par la sortie de piste de Kellett, contraignant la direction de course à inverser les positions. À huit tours du terme, la course a pu reprendre définitivement et Palou a repris la troisième position à Hunter-Reay au virage 1.

Dixon s'est finalement imposé avec 2"5 d'avance sur Power, Palou complétant le tiercé de tête devant Hunter-Reay et Colton Herta. Ferrucci a pris la sixième place devant Graham Rahal. Le Français Simon Pagenaud a terminé 12e et Newgarden 15e en raison d'un arrêt au stand supplémentaire.

Avant la deuxième course à Road America, Dixon est solidement en tête du championnat avec 62 points d'avance sur Pagenaud.

Road America - Course 1