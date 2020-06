L'IndyCar accueillera du public à Road America

Alors que le retour de l'IndyCar à Indianapolis le week-end prochain se fera sans spectateurs, les deux manches suivantes, à Road America, verront le retour des fans dans les tribunes. Évidemment, cela ne se fera qu'avec un nombre réduit de spectateurs et en respectant scrupuleusement les normes d'hygiène et de distanciation physique. Ce dernier point devrait être plus facile à respecter sur une piste comme Road America, qui est longue de près de sept kilomètres.

Chaque spectateur recevra à l'entrée un kit contenant un masque et du gel hydroalcoolique, et sa température sera relevée avant son entrée dans les parkings du circuit. Compte tenu des circonstances, le paddock et les garages de l'IndyCar restent pour le moment uniquement accessibles aux personnes y travaillant. Les fans pourront également assister aux deux courses sur l'Iowa Speedway, le week-end suivant.

Lire aussi : Un paddock chamboulé au look très différent en Autriche

La NASCAR a autorisé quelques spectateurs à assister à la course de Homestead-Miami, et 5000 personnes ont pu prendre place dans les gradins de Talladega la semaine dernière. On a d'ailleurs pu observer des regroupements de personnes sans masque, alors que les consignes étaient on ne peut plus strictes à ce sujet.

Pour la 104e édition des 500 Miles d'Indianapolis, reportée au 23 août prochain en raison de la pandémie, les organisateur souhaitent pouvoir remplir le circuit à la moitié environ de sa capacité. Ce qui, pour l'événement sportif disputé sur une journée avec le plus de public au monde, représente tout de même plus de 120 000 personnes !

"Nous sommes déterminés à organiser l'Indy 500 le 23 août et nous accueillerons des fans sur le meilleur circuit du monde", a expliqué Doug Boles, patron de l'Indianapolis Motor Speedway. "Nous limiterons la capacité à environ 50% et nous finalisons un ensemble de consignes sanitaires et de sécurité, que nous avons établi avec prudence. Nous donnerons les détails de notre plan complet dans les prochaines semaines."

La répartition des billets sera totalement différente, 175 000 tickets au minimum ayant déjà trouvé preneur. Pour les personnes détentrices d'un billet en 2019, elles resteront prioritaires au moment de renouveler leurs billets pour l'édition 2021, qui elle devrait se tenir comme toujours au mois de mai.