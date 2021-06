Felix Rosenqvist forfait pour la Course 2 à Detroit

Felix Rosenqvist a été victime d'un énorme accident au 25e tour de la première course du GP de Detroit ce samedi. Le Suédois a en effet tiré droit dans un mur de pneus longeant un muret en béton du virage 6 de la piste de Belle Isle, visiblement victime d'un accélérateur coincé.

Sous la violence du choc, une partie des pneus a été projetée sur et par-dessus le grillage de sécurité, la voiture est montée à cheval sur les rangées les plus reculées et le mur en béton délimitant la piste a reculé de plusieurs dizaines de centimètres et est même tombé sur une portion.

Après une intervention des équipes de secours au cours de laquelle il était clair que Rosenqvist n'a pas perdu connaissance, il a effectué une première évaluation au centre médical du circuit avant d'être envoyé vers un hôpital local pour des examens plus approfondis et surtout pour rester en observation. La course a quant à elle été interrompue pendant quasiment une heure et demie afin de procéder à l'évacuation du pilote et aux réparations des protections.

"Il va bien", avait alors expliqué Dr. Geoffrey Billows, directeur des services médicaux de l'IndyCar, pour NBC. "Il est resté éveillé et alerte en permanence, n'a jamais perdu conscience, il parlait. Il ressentait des douleurs mais ne présentait pas de perte de sensation, pas de perte de fonction. Nous avons pu le sortir de la voiture et l'avons emmené au centre médical du circuit pour une évaluation préliminaire. Et, à nouveau, pendant tout ce temps il a été stable, les signes vitaux étaient bons."

L'on a toutefois appris au cours de la nuit que Rosenqvist serait forfait pour la seconde course à Detroit, qui sera disputée ce dimanche. "Rosenqvist est placé en observation pendant la nuit avant sa sortie, après avoir été envoyé à l'hôpital pour une imagerie avancée et une évaluation par les équipes de traumatologie et de neurologie du DMC Detroit Receiving Hospital", a indiqué son équipe. "L'évaluation n'a révélé aucune blessure mettant sa vie en danger et il est réveillé et alerte."

Rosenqvist lui-même s'est fendu d'un tweet pour expliquer qu'il ressentait de la douleur mais allait par ailleurs bien. Arrow McLaren SP va le remplacer par Oliver Askew, qui avait disputé la saison 2020 complète avec la structure