Grosjean débarque en IndyCar pour la saison 2021

Après avoir tourné la page de la Formule 1 et pris le départ de 180 Grands Prix, Romain Grosjean participera aux 13 épreuves de la saison 2021 d'IndyCar se déroulant sur des circuits routiers et urbains. Il effectuera ses premiers essais avec DCR-RWR le 22 février prochain à Barber. À 34 ans, le Français a écarté l'idée de rouler sur les ovales et sera donc absent pour la double manche au Texas Motor Speedway ainsi que pour les 500 Miles d'Indianapolis. Néanmoins, il a confié à Motorsport.com qu'il était intéressé par un test sur l'ovale de Gateway.

Lors de sa carrière en Formule 1 avec Lotus, Grosjean a décroché un total de dix podiums, terminant huitième du championnat en 2012, puis septième en 2013. Il a passé les cinq dernières saisons avec l'écurie Haas, avec de plus en plus de difficultés à briller. L'opportunité de retrouver un championnat où la possibilité de gagner est accrue a ravivé son enthousiasme.

"Je suis très emballé par cette opportunité de courir aux États-Unis en IndyCar", se réjouit Grosjean. "J'avais différentes options pour la saison à venir, et aller courir en IndyCar était vraiment ma préférée… même si je ne suis pas encore prêt à rouler sur les ovales ! L'IndyCar propose un plateau beaucoup plus équilibré que ce à quoi j'ai été habitué durant ma carrière jusqu'à présent. Ce sera passionnant de se battre à nouveau pour des podiums et des victoires."

Grosjean a participé à son dernier Grand Prix de Formule 1 en novembre dernier à Bahreïn, où il a été victime d'un accident impressionnant, duquel il a réchappé. Il a toutefois subi de sévères brûlures aux mains. "Ma main gauche est encore en train de guérir, mais je suis sur le point de remonter dans une voiture de course et de débuter le prochain chapitre de ma carrière", rassure-t-il.

Dale Coyne a contacté plusieurs pilotes de Formule 1 s'étant retrouvés sans contrat après la saison 2020, ainsi que certains pilotes de Formule 2 n'ayant pas eu l'opportunité d'accéder à la catégorie reine cette année. Mais Grosjean l'avait impressionné avant même le début des discussions.

"J'ai beaucoup entendu parler de la capacité d'apprentissage de Romain, de comment il s'efforce de créer des liens avec son ingénieur de course et de trouver des solutions à toutes les difficultés", explique Coyne à Motorsport.com. "C'est exactement le genre d'attitude que l'on attend d'un pilote, et c'est particulièrement important qu'il essaie de tout apprendre d'un championnat qui lui est totalement étranger."

"Je pense que Romain va se mettre rapidement dans le bain, comme Alex [Palou, qui a quitté DCR pour Ganassi], et une fois qu'il aura vu tout ce que l'on peut et ne peut pas faire avec ces voitures, il aidera vraiment l'équipe à aller de l'avant. Il suffit de regarder son palmarès en GP2 pour voir ce qu'il peut faire. Il a remporté le GP2 [en 2011] et remporté deux titres en GP2 Asia."