Grosjean échoue à 0"142 de la pole à Nashville

Après la Q1, où Romain Grosjean a été le seul des représentants de l'équipe Andretti à parvenir à se hisser en Q2, le Français a poursuivi sur sa lancée en signant le troisième temps derrière Álex Palou et Scott McLaughlin. Les trois hommes se retrouvaient donc dans le Fast Six, en compagnie de Christian Lundgaard, Josef Newgarden et Pato O'Ward. Responsable d'un drapeau jaune qui a gêné ce dernier, Will Power a vu son meilleur temps être effacé et il devra se contenter de la huitième place sur la grille.

L'ultime partie des qualifications a vu McLaughlin se hisser en tête avant d'en être délogé par Lundgaard, lui-même battu par Romain Grosjean. Le Néo-Zélandais a toutefois mis tout le monde d'accord dans sa dernière tentative avec un temps de 1'14"5555 qui a repoussé ses deux adversaires à plus d'un dixième. Palou et O'Ward suivaient à plus de trois dixièmes et demi, alors que Newgarden, seul pilote en pneus prime, n'a pas réussi à faire fonctionner sa tactique, ce qui l'a repoussé à la sixième place, à plus d'une demi-seconde.

