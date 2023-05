Grosjean passe encore tout près de sa première victoire

Auteur de la pole position samedi soir à Barber, Romain Grosjean a mené grand train et occupé la tête de la course pendant plus de la moitié du temps dimanche soir. Le Français pensait une nouvelle fois tenir enfin son premier succès en IndyCar mais c'est encore à la deuxième place, comme à Long Beach deux semaines plus tôt, qu'il est passé sous le drapeau à damier. Une neutralisation a favorisé la stratégie à trois arrêts du futur vainqueur, Scott McLaughlin, et nourri la frustration du pilote Andretti malgré un niveau de performance qui se confirme un peu plus.

Après avoir maîtrisé le premier relais, Romain Grosjean a vu sa stratégie à deux arrêts perturbée par les faits de course, qui ont permis à Scott McLaughlin de disposer d'une piste claire au moment crucial pour construire son quatrième succès dans la discipline. Le pilote tricolore a pourtant réussi à reprendre l'avantage en profitant des pneus froids du Néo-Zélandais à sa dernière sortie des stands, mais a ensuite cédé de manière définitive au 72e des 90 tours de course.

"Ah ça fait mal, je vais être honnête", a déploré Romain Grosjean à l'arrivée après ce qui constitue sa cinquième deuxième place en IndyCar. "La stratégie à trois arrêts ne gagne jamais à Barber, mais aujourd'hui les stands sont restés ouverts et ça a donné l'avantage à McLaughlin. Regardez les autres pilotes à deux arrêts, ils étaient 20 secondes derrière."

"On avait une voiture incroyable et j'ai très bien piloté, je me suis donné à 100%, mais on n'a pas eu de chance avec ce jaune. Michael [Andretti] est venu me dire : 'Ne baisse pas la tête, c'est l'un des meilleurs pilotages que j'ai jamais vus'. Alors que dire ? J'ai tout donné. C'était bien avec Scott, et félicitations à lui, il méritait la victoire."

McLaughlin devant Grosjean et Power : c'est le podium de Barber.

Romain Grosjean n'a pas pu réellement se défendre face à son adversaire dans le dernier relais et a même dû se méfier du retour derrière lui de Will Power. "Je savais que Will arrivait mais ses pneus rouges étaient en fin de vie", souligne-t-il toutefois. "Je n'étais donc pas trop inquiet. J'étais plus préoccupé par le carburant et les pneus qui refroidissaient, ce qui aurait pu me faire commettre une erreur."

Bien que frustré, le Français peut se réjouir de ce qu'il a démontré en piste mais aussi de l'opération comptable qui n'est finalement pas inintéressante pour lui au championnat. Avec 130 points, Marcus Ericsson est leader mais les écarts sont serrés après quatre manches disputées. Cinquième, Romain Grosjean ne compte que 15 longueurs de retard sur le Suédois. "On a pris de bons points, et notre jour viendra", conclut-il. "Aujourd'hui, c'était comme à St. Pete, on n'a pas eu de chance, alors on se tourne vers la prochaine."

IndyCar - GP d'Alabama