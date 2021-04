Grosjean se montre dès ses premières qualifs en IndyCar

La saison d'IndyCar débute ce week-end avec trois Français en lice, et c'est le moins expérimenté d'entre eux qui s'est fait remarquer à Barber la nuit dernière. Pour sa première séance de qualifications dans la discipline, Romain Grosjean a pris la septième place sur la grille, manquant de peu une qualification pour le Fast Six après avoir été sorti de justesse par Will Power dans les dernières secondes de la séance.

Grosjean a d'abord fait des débuts timides ce week-end, prenant la 21e puis la 17e place des séances d'essais libres au volant de la monoplace à moteur Honda du Dale Coyne Racing. Après des tests réalisés à Barber, Laguna Seca et Sebring, ce Grand Prix d'Alabama marque son grand retour à la compétition depuis son terrible accident survenu en Formule 1 au Grand Prix de Bahreïn en fin d'année dernière.

En Q2, Grosjean a signé un chrono à 0"069 de la qualification pour le Fast Six, et à seulement deux dixièmes de la pole position finalement décrochée par Pato O'Ward devant Alexander Rossi.

"Nous avons tout tenté, j'ai eu un peu de trafic mais ce n'était pas vraiment important aujourd'hui", a confié Grosjean à NBC Peacock après les qualifications. "Ce que nous avons montré est très bon, et je suis très fier des gars qui m'ont placé en septième position. Je suis juste devant Josef Newgarden, qui est l'une des stars du championnat et qui connaît très bien Barber. Je crois que nous pouvons être super heureux. Bien sûr, c'est la course qui compte, mais je crois que nous avons montré aujourd'hui que le travail que nous avons fourni en essais a bien fonctionné."

Álex Palou, Will Power, Scott Dixon et Marcus Ericsson complètent le top 6 devant Grosjean. Du côté des autres Français, c'est une petite déception puisque ni Sébastien Bourdais ni Simon Pagenaud n'ont franchi l'écueil de la Q1. Le départ du Grand Prix d'Alabama sera donné ce dimanche soir à 21h30.

Firestone Fast Six

P. Pilote Temps Écart Mph Équipe 1 Pato O'Ward 1:05.8479 125.744 Arrow McLaren SP 2 Alexander Rossi 1:05.9177 +0.0698 125.611 Andretti Autosport 3 Álex Palou 1:06.0538 +0.2059 125.352 Chip Ganassi Racing 4 Will Power 1:06.1186 +0.2707 125.230 Team Penske 5 Scott Dixon 1:06.3976 +0.5497 124.703 Chip Ganassi Racing 6 Marcus Ericsson 1:06.4102 +0.5623 124.680 Chip Ganassi Racing Q2 P. Pilote Temps Écart Mph Équipe 1 Pato O'Ward 1:05.5019 126.409 Arrow McLaren SP 2 Will Power 1:05.5226 +0.0207 126.369 Team Penske 3 Álex Palou 1:05.6328 +0.1309 126.156 Chip Ganassi Racing 4 Marcus Ericsson 1:05.6614 +0.1595 126.101 Chip Ganassi Racing 5 Scott Dixon 1:05.6863 +0.1844 126.054 Chip Ganassi Racing 6 Alexander Rossi 1:05.6953 +0.1934 126.036 Andretti Autosport 7 Romain Grosjean 1:05.7643 +0.2624 125.904 Dale Coyne Racing 8 Josef Newgarden 1:05.7902 +0.2883 125.855 Team Penske 9 Colton Herta 1:05.7957 +0.2938 125.844 Andretti Autosport 10 Conor Daly 1:05.9118 +0.4099 125.622 Ed Carpenter Racing 11 Jack Harvey 1:05.9634 +0.4615 125.524 Meyer Shank Racing 12 Scott McLaughlin 1:06.7226 +1.2207 124.096 Team Penske Q1 - Groupe 2 P. Pilote Temps Écart Mph Équipe 1 Pato O'Ward 1:06.0696 125.322 Arrow McLaren SP 2 Romain Grosjean 1:06.0709 +0.0013 125.320 Dale Coyne Racing 3 Conor Daly 1:06.1033 +0.0337 125.258 Ed Carpenter Racing 4 Alexander Rossi 1:06.2344 +0.1648 125.011 Andretti Autosport 5 Scott Dixon 1:06.3775 +0.3079 124.741 Chip Ganassi Racing 6 Colton Herta 1:06.4282 +0.3586 124.646 Andretti Autosport 7 Rinus VeeKay 1:06.4770 +0.4074 124.554 Ed Carpenter Racing 8 Sébastien Bourdais 1:06.5035 +0.4339 124.505 AJ Foyt Enterprises 9 Graham Rahal 1:06.8489 +0.7793 123.861 Rahal Letterman Lanigan Racing 10 Max Chilton 1:07.0021 +0.9325 123.578 Carlin 11 Felix Rosenqvist 1:07.0254 +0.9558 123.535 Arrow McLaren SP 12 James Hinchcliffe 11:16.723 +610.6538 12.235 Andretti Steinbrenner Q1 - Groupe 1 P. Pilote Temps Écart Mph Équipe 1 Álex Palou 1:05.9032 125.639 Chip Ganassi Racing 2 Will Power 1:05.9191 +0.0159 125.609 Team Penske 3 Josef Newgarden 1:06.3881 +0.4849 124.721 Team Penske 4 Scott McLaughlin 1:06.4552 +0.5520 124.595 Team Penske 5 Marcus Ericsson 1:06.4992 +0.5960 124.513 Chip Ganassi Racing 6 Jack Harvey 1:06.5234 +0.6202 124.467 Meyer Shank Racing 7 Ed Jones 1:06.5578 +0.6546 124.403 Dale Coyne Racing 8 Simon Pagenaud 1:06.6480 +0.7448 124.235 Team Penske 9 Ryan Hunter-Reay 1:06.8512 +0.9480 123.857 Andretti Autosport 10 Takuma Sato 1:07.1026 +1.1994 123.393 Rahal Letterman Lanigan Racing 11 Jimmie Johnson 1:07.7092 +1.8060 122.288 Chip Ganassi Racing 12 Dalton Kellett 1:07.8100 +1.9068 122.106 AJ Foyt Enterprises