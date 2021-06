Nouveau top 5 de Grosjean sur la grille à Detroit, Newgarden en pole

Au terme des deux premiers groupes des qualifications, le vainqueur de la première course du week-end, Marcus Ericsson faisait partie des éliminés, tout comme le poleman de la veille Pato O'Ward, ainsi que Sébastien Bourdais ou encore Takuma Sato, l'un des animateurs de la course d'hier. Moins surprenant, la présence dans les éliminés d'Oliver Askew, remplaçant au pied levé de Felix Rosenqvist après le gros accident du Suédois ce samedi et qui a été équipé d'une combinaison appartenant à Juan Pablo Montoya et de bottines normalement portées par Alex Palou.

La Q2, regroupant sur le circuit de Belle Isle les 12 pilotes qualifiés pour avoir le droit de se battre pour la pole, a vu Josef Newgarden s'offrir le meilleur temps, et de loin, en 1'14"1094, plus de trois dixièmes devant Colton Herta et sept dixièmes devant un trio composé de Rinus VeeKay, Palou et Romain Grosjean. Le Français est encore le meilleur tricolore sur la grille après sa troisième position au départ de la course de samedi.

La fin de la séance a été perturbée par la sortie de piste assez violente de Santino Ferrucci qui a arraché son train avant gauche et lancé ses mécaniciens dans une véritable course contre la montre pour que la voiture soit prête au moment du départ de la course qui aura lieu à 18h00, heure française. Côté Français, Simon Pagenaud s'élancera dixième et Bourdais 13e.

GP de Detroit, Course 2 - Top 12 des qualifications

partages