Haas a refusé de sponsoriser Grosjean en IndyCar, de peur qu'il meure

La collaboration de Romain Grosjean avec Haas F1 Team s'est achevée en fin d'année dernière après cinq saisons de collaboration pour 98 engagements en Grand Prix et 104 points marqués. Le Français n'a toutefois pas pu faire ses adieux à la Formule 1 comme il l'espérait, victime d'un terrible accident au Grand Prix de Bahreïn, où il a passé 28 secondes dans les flammes et a eu les deux mains brûlées.

Grosjean savait déjà qu'il n'allait pouvoir rester chez Haas, qui accueille cette saison Mick Schumacher et Nikita Mazepin. Par conséquent, le tricolore était en quête d'un baquet en IndyCar, qu'il a fini par obtenir chez Dale Coyne Racing ; il a récemment fait ses premiers essais dans la discipline. À la recherche de budget pour financer ce projet, Grosjean a demandé du soutien à Haas, qui a toutefois changé d'avis à la suite de l'accident de Bahreïn.

"Il avait demandé si nous voudrions le sponsoriser en IndyCar, et je crois qu'au début j'y étais très ouvert", déclare Gene Haas, fondateur de la marque Haas Automation et de Haas F1 Team, à Racer.com. "Mais quand il a eu son accident à Bahreïn, j'étais juste extrêmement content qu'il ne se soit pas tué. Il avait beau avoir complètement détruit la voiture, je ne pouvais être plus heureux qu'il ait survécu."

"Je ne sais pas… Il a une femme et trois enfants, et je lui ai juste dit que je ne pouvais envisager de lui donner de l'argent pour qu'il aille se tuer. Je trouvais juste qu'il fallait qu'il reste chez lui et prenne soin de sa famille. Il a échappé au pire. Si vous compreniez vraiment ce qui s'est passé là-bas… Si cette voiture avait pris un angle différent de quelques degrés, dans un sens ou dans l'autre, il n'aurait pas pu sortir par le Halo et il serait mort. Il a donc eu énormément de chance. Et l'équipe a eu énormément de chance. Je ne pouvais simplement pas imaginer devoir regarder en face une veuve ou ses enfants. Je ne pouvais pas le faire. Je lui ai donc dit : 'Reste plutôt à la maison, je ne peux plus t'aider'."

L'Américain ne tarit pourtant pas d'éloges sur son ancien pilote. "Vous savez, Grosjean est un sacré pilote. Il connaît des journées vraiment bonnes où je crois qu'il n'y a probablement personne de meilleur que lui. Il adore piloter, et c'est son choix. Je ne veux simplement pas être impliqué dans ce mauvais choix. Je me sens aussi chanceux que lui qu'il ait échappé à la mort. C'était le plus grand jour de chance de toute la saga Haas F1, que Grosjean ait pu survivre à ça, et relativement indemne."