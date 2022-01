Herta accepterait "très probablement" une offre en F1

L'an dernier, alors que l'identité du futur coéquipier de Valtteri Bottas chez Alfa Romeo était encore inconnue, Andretti Autosport – menée par Michael Andretti – était en discussions avancées pour un éventuel rachat du groupe Sauber, gestionnaire de l'écurie de F1. Et le fils de Mario Andretti, Champion du monde F1 en 1978, avait déjà préparé le terrain puisqu'il comptait aligner Colton Herta, fils de l'ancien pilote Bryan Herta, au volant de la future C42.

Toutefois, les négociations entre Sauber et Andretti ont fini par tomber à l'eau et Herta a dû rempiler pour une saison de plus en IndyCar. Même si l'Américain connaît un certain succès dans sa patrie, en témoigne ses six victoires acquises entre 2019 et 2021, il n'est pas insensible aux charmes de la F1.

"Je mentirais si je disais que je ne voudrais pas faire de Formule 1", a-t-il affirmé. "Je veux faire beaucoup de choses dans ma carrière mais cela demande un certain timing. La Formule 1 en fait partie. Si vous avez 28 ans, vous n'irez pas en F1, malheureusement. C'est comme ça que ça marche, tout simplement. Si j'ai l'opportunité, c'est le bon moment pour moi. Il faudrait que j'y réfléchisse bien mais j'accepterais très probablement parce que je veux courir en Formule 1 à un moment donné."

"J'ai 21 ans, je peux revenir [aux États-Unis] dans cinq ans et continuer à courir pendant 15 ans en IndyCar, jusqu'à mes 40 ans. Oui, j'ai vraiment envie de tenter le coup si j'en ai l'occasion. Mais l'IndyCar ne me déçoit pas du tout. J'aime ce championnat plus que n'importe quel autre dans le monde, j'aime énormément courir [en IndyCar]. Mais il y a simplement beaucoup de choses que j'aimerais essayer dans ma carrière en dehors de l'IndyCar."

Cinquième du championnat IndyCar en 2021, Herta reste sur deux victoires consécutives

Une telle envie de rouler dans plusieurs catégories est quelque chose que Herta a déjà démontré par le passé. Au cours des saisons 2019 et 2020 du WeatherTech SportsCar Championship, le championnat américain d'Endurance, il a fait quelques apparitions pour l'équipe Rahal Letterman Lanigan Racing. Il s'est notamment imposé aux 24 Heures de Daytona pour sa première participation, au volant d'une BMW M8 GTE.

On le retrouve une nouvelle fois à Daytona ce week-end, cette fois-ci dans une LMP2. Herta partage le volant de l'Oreca 07 engagée par DragonSpeed avec Eric Lux, Devlin DeFrancesco et Pato O'Ward, un autre aspirant à la Formule 1. L'équipage a terminé cinquième de sa catégorie lors du Roar Before the 24, la traditionnelle course qualificative.