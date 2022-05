Herta devance Pagenaud sous la pluie à Indianapolis

Colton Herta a décroché hier soir sa première victoire de la saison au Grand Prix d'Indianapolis. Le pilote Andretti partait pourtant 14e sur la grille de départ, mais il s'est imposé au terme d'une course folle, débutée sur piste humide puis séchante, avant que la pluie ne fasse son retour. Impressionnant au volant, sauvant même une situation quasi désespérée en début de course, il est venu à bout de Simon Pagenaud et Will Power.

"Le plus intéressant, c'est qu'on n'a jamais une voiture qui fonctionne sur le mouillé et sur le sec, ce n'est tout simplement pas possible", a confié le jeune Américain après son succès. "Mais c'est arrivé aujourd'hui. C'était très intéressant. Je me sentais à l'aise dans toutes les conditions.

"La décision de passer aux pneus slicks a fait la différence. Je crois qu'on a gagné 15 places [13, ndlr] lors de cette phase. On est rentrés au troisième tour [alors que] tout le monde est rentré au quatrième ou au cinquième tour. C'était vraiment cool. L'équipe a fait un travail formidable, ils m'ont donné une voiture tellement incroyable."

Dans ces conditions très particulières, Simon Pagenaud a lui aussi effectué une grosse remontée puisqu'il était parti depuis la 20e position.

"Mon dieu, c'était dingue !", a-t-il lâché à l'arrivée d'une épreuve qui aura duré deux heures. "La météo… on devrait avoir un bouton pour pulvériser de l'eau sur la piste, car la course a été phénoménale. La stratégie était au cœur du jeu, choisir les bons pneus au bon moment, attendre la pluie sans être sûr qu'elle arrive. Puis elle est arrivée. Incroyable, c'était une succession d'événements incroyable."

"Je suis vraiment fier de mon équipe. Malheureusement, nous n'avons pas été en mesure de concrétiser de bons résultats [auparavant], mais le potentiel a toujours été là, donc je suis très fier qu'aujourd'hui nous ayons pu démontrer tout le travail acharné qui a été consenti par Mike Shank et par tout le monde chez Meyer Shank Racing."

Romain Grosjean a en revanche connu une course plus difficile, marquée notamment par un tête-à-queue lorsqu'il a tenté de dépasser Jack Harvey au premier virage. Sur un tracé qui lui avait tant réussi l'an passé, il a cette fois-ci terminé à la 17e position sous le drapeau à damier.

Au championnat, Will Power est en tête avec 170 points après cette manche, 14 longueurs devant Álex Palou et 18 devant Scott McLaughlin. Romain Grosjean est neuvième à 56 points du leader, tandis que Simon Pagenaud pointe au 11e rang.

