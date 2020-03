L'IndyCar annonce finalement un huis clos total à St. Petersburg

Après une première déclaration du maire Rick Kriseman selon lequel le Grand Prix de St. Petersburg connaîtrait un huis clos partiel, empêchant les fans titulaires d'un billet "enceinte générale" de se rendre sur le circuit, il a été annoncé que la course serait organisée totalement à huis clos.

Un communiqué publié conjointement par l'IndyCar et le promoteur de l'épreuve, ainsi que la ville de St. Petersburg, a en effet indiqué que toutes les activités liées à la manche inaugurale de la saison seraient fermées aux spectateurs et limitées au personnel essentiel.

Lire aussi : Coronavirus - Le point sur le bouleversement des calendriers

"Ce protocole est mis en place pour protéger la santé et le bien-être des fans, des pilotes, des équipes, des travailleurs et des officiels, alors que nous réduisons le risque de l'exposition au COVID-19", peut-on lire. "Le week-end de course va se dérouler de vendredi à dimanche, les séances en piste de l'IndyCar étant limitées à samedi et dimanche. [...] Un communiqué de presse avec les détails complets, y compris un programme revu, sera publié plus tard aujourd'hui."

Il est à noter que la NASCAR, qui court à Atlanta, roulera également à huis clos.

Related video