L'immense déception de Grosjean, les excuses de McLaughlin

Dans une course d'ouverture finalement remportée par Marcus Ericsson aux dépens de Pato O'Ward et Scott Dixon, à St. Petersburg, on retiendra surtout l'énorme occasion manquée de Romain Grosjean. Parti en pole position et longtemps leader de l'épreuve malgré plusieurs neutralisations, le Français a tout perdu à l'entame du dernier relais, quand son duel face à Scott McLaughlin a tourné court. Le Néo-Zélandais sortait des stands juste devant lui et a tenté de résister, en pneus froids, à sa tentative de dépassement. Le contact devenu inévitable entre les deux hommes les a envoyés dans le mur de pneus, contraignant Grosjean à l'abandon.

La première réaction du pilote tricolore était naturellement teintée d'une immense déception, estimant d'emblée que la responsabilité de cet accrochage revenait entièrement à son concurrent. Un point de vue conforté par la pénalité de passage par les stands qu'a dû purger le pilote du Team Penske.

"Ce qui s'est passé, vous l'avez vu à la télévision, donc je ne veux pas trop m'étendre sur le sujet", a confié le pilote Andretti. "Je suis très déçu et j'espère que des règles seront mises en place. On avait vraiment une voiture rapide, l'équipe a fait un travail incroyable. J'admire toujours ce qu'il [McLaughlin] a fait, il arrive du V8 Supercars et fait du très bon boulot, mais ce que l'on a vu aujourd'hui en piste, ce n'est pas de la course."

McLaughlin plaide coupable

McLaughlin, qui a pu repartir et terminer l'épreuve au 13e rang, n'a pas cherché à fuir sa responsabilité dans cet incident majeur, et l'a endossée avec beaucoup d'humilité après l'arrivée.

"Avant tout, je suis vraiment désolé pour Romain, c'est un ami, et je sais que l'on jouait tous les deux la victoire", a-t-il regretté au micro de NBC. "J'ai tout simplement fait une grosse erreur. J'essayais d'attaquer en pneus froids, je n'avais pas le grip comme avec les pneus verts et j'ai bloqué l'arrière. Malheureusement, il y a eu un contact qui nous a fait sortir tous les deux. Écoutez, je ne cours pas comme ça. Je m'excuse, j'ai l'impression de m'être beaucoup bagarré avec beaucoup de bons pilotes, et je suis juste dégoûté pour mon équipe. La consommation était bonne, et j'ai juste fait une erreur. Il y a les bons jours et les mauvais jours, et je dois vraiment aller m'excuser auprès de Romain, je vais bientôt aller le voir."

"Je me concentre sur mes erreurs, je dois être meilleur que ça et prendre de meilleures décisions. Je pense que je courais pour la victoire, je savais que l'on avait une chance si on sortait devant au virage 4. Toutes mes excuses. J'étais à fond, je vous assure que je ne cours pas comme ça, je suis dégoûté. On a terminé la course mais je vais aller voir Romain."

Le Néo-Zélandais a tenu parole en allant s'expliquer auprès de Romain Grosjean dans la foulée, et les deux hommes se sont quittés bons amis. Avec un peu plus de recul, le Français a tenu à retenir le positif avant la prochaine manche, début avril au Texas.

"On fait tous la course et on fait tous des erreurs", a-t-il relativisé. "Scott est venu et s'est excusé, ça veut tout dire pour moi. Il a eu une pénalité. Malheureusement, ça ne change pas grand-chose pour ma course, mais le fait qu'il vienne et dise qu'il est désolé veut dire beaucoup. Je sais que l'on avait la voiture la plus rapide en piste, et de loin, et c'est tout ce qui compte. On était compétitifs, et il nous reste 16 courses. On a montré qu'avec Andretti, on pouvait répondre présent."

IndyCar - St.Petersburg