Les 500 Miles d'Indianapolis auront lieu en août

La saison 2020 d'IndyCar ne débutera donc pas avant le dernier week-end de mai après l'annonce du report des deux courses disputées à Indianapolis, en raison de la pandémie de nouveau coronavirus. Les 500 Miles auront lieu le 23 août, et des aménagements au calendrier avec le déplacement des courses de Mid-Ohio et de Gateway vont permettre la tenue des essais et des qualifications la semaine précédente.

Ce sera la première fois de l'Histoire que les 500 Miles d'Indianapolis n'auront pas lieu au mois de mai. La course est en effet traditionnellement organisée la veille du Memorial Day, jour férié hautement symbolique aux États-Unis, où le peuple rend hommage aux forces armées. La course attire en général plus de 300'000 spectateurs, en faisant l'événement sportif sur un jour le plus suivi au monde.

Le Grand Prix d'Indianapolis, disputé deux semaines avant l'Indy 500, a lui aussi été logiquement reporté. Il se disputera le 4 juillet, jour de la fête nationale américaine, et permettra une programmation inédite. En effet, le lendemain se disputera le Brickyard 400, course de la NASCAR Cup Series, et ce sera donc la première fois que les deux séries principales de course automobile aux États-Unis partageront un circuit le même week-end, même si l'IndyCar utilisera le routier et la NASCAR l'ovale.

"Le mois de mai à l'Indianapolis Motor Speedway est ma période préférée de l'année, et comme nos fans, je suis déçu que nous ayons dû reporter l'Indy 500", a déclaré Roger Penske, propriétaire du circuit. "Cependant, la santé et la sécurité des participants et des spectateurs de notre événement est notre priorité absolue, et nous pensons que le report de l'événement est la seule décision responsable compte tenu des conditions et des restrictions auxquelles nous sommes confrontés. Nous continuerons à nous concentrer sur les moyens d'améliorer l'expérience de nos clients dans les mois à venir, et je suis sûr que nous accueillerons les fans avec un circuit transformé et un spectacle global lorsque nous organiserons la plus grande course du monde."