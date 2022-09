Ils ne sont plus que cinq à briguer le titre IndyCar

Scott McLaughlin a dominé la manche de Portland dimanche soir, décrochant sa troisième victoire de la saison devant son coéquipier et leader du championnat, Will Power. Parti seulement depuis la 16e place sur la grille, Scott Dixon s'est offert une remontée remarquable pour terminer troisième. Le titre IndyCar sera en jeu à la fin de la semaine, lors de la dernière manche disputée à Laguna Seca.

Scott McLaughlin, qui était parti en pole position, s'est imposé au terme des 110 tours de course avec 1"2 d'avance sur Power et 1"6 sur Dixon. Derrière le trio infernal, c'est Pato O'Ward qui a échoué au pied du podium, à près de 14 secondes, devançant Graham Rahal, Colton Herta, Alexander Rossi et Josef Newgarden. Seulement 12e de l'épreuve, le champion en titre Álex Palou n'est désormais plus en mesure de défendre sa couronne.

Premier Français, Romain Grosjean a terminé au 19e rang tandis que Simon Pagenaud a pris la 23e place avec dix tours de retard puisqu'il a repris la piste après un problème de boîte de vitesses.

Au championnat, Will Power est en tête avec 523 points et ils seront cinq en lice pour le titre le week-end prochain. Josef Newgarden pointe à 20 longueurs, à égalité de points avec Scott Dixon. Marcus Ericsson est quatrième avec un retard de 39 points, Scott McLaughlin pointant à 41 unités du leader.

IndyCar - Portland