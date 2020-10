L'IndyCar introduira des moteurs hybrides en 2023, Honda sera là

Le passage à une motorisation hybride fait partie d'un accord de plusieurs années conclu entre l'IndyCar et les constructeurs que sont Honda et Chevrolet, afin de garantir le maintien d'un championnat de motoristes tout en ayant un attrait pour d'éventuels candidats à l'arrivée dans la discipline.

Le groupe propulseur verra entre autres l'arrivée d'un système permettant aux pilotes de redémarrer seuls les voitures en cas de coupure du moteur, évitant ainsi d'avoir à exposer les équipes de commissaires, puisque cette procédure dépend aujourd'hui entièrement d'eux, et réduisant possiblement la nécessité de recourir à des neutralisations.

Toutefois, l'arrivée en IndyCar de ces unités de puissance, qui devait initialement avoir lieu en 2022, a été retardée à 2023, alors que l'économie mondiale connaît les effets de la crise sanitaire liée au COVID-19. Les différentes parties prenantes se félicitent toutefois surtout de l'avancée que représente cette nouvelle formule et d'un avenir stable.

"Pouvoir annoncer une prolongation à long terme, de plusieurs années, avec nos deux grands partenaires est phénoménal", a déclaré le président de l'IndyCar, Jay Frye. "C'est une époque excitante pour l'IndyCar avec les innovations sur la voiture, le nouveau moteur 2,4 litres et la technologie hybride. Rapide, bruyant et authentique, avec une histoire d'innovation, ce sont nos racines de la compétition et cela continuera à être l'héritage de la discipline. Cette annonce garde cela à l'esprit alors que nous célébrons un futur stable et brillant."

Un choix salué par la branche américaine et compétition de Honda, alors même que le constructeur japonais a indiqué la fin de son engagement en F1 ce vendredi. Ted Klaus, président de Honda Performance Development, a ainsi déclaré : "Honda se félicite de cette étape vers le futur de l'IndyCar, une mesure qui reflète les efforts de Honda pour développer et fabriquer des produits électriques de haute performance qui répondront aux défis de l'industrie et raviront nos clients."

Dave Gardner, vice-président exécutif des opérations nationales pour American Honda Motor Co. a ajouté : "Le sport automobile et la compétition contribuent à définir qui nous sommes en tant qu'entreprise. La transition de l'IndyCar vers une formule électrifiée s'aligne sur notre orientation commerciale dans cette région. Nous nous réjouissons de la nouvelle ère passionnante qui s'annonce dans les sports automobiles nord-américains."

