L'IndyCar prolonge son contrat avec Dallara

Dallara a fait son entrée dans le monde des courses américaines de monoplaces en 1997 et en est le seul fournisseur depuis 2009, année où Indy Racing League (IRL) et Champ Car ont fusionné pour former ce qui est actuellement connu sous le nom d'IndyCar. La nouvelle série mixte a vu tout le monde adopter le châssis Dallara utilisé par l'IRL, de sorte que les équipes de Champ Car restées impliquées ont dû abandonner leurs Panoz DP01 vieilles d'un an après la finale de Long Beach en avril 2008.

Le châssis Dallara actuel, originellement appelé DW12 en l'honneur de son pilote d'essai, le regretté Dan Wheldon, a été utilisé pour la première fois en 2012 mais a subi plusieurs modifications majeures en matière de sécurité depuis lors, notamment de nouvelles structures d'impact latéral et l'ajout de l'Aeroscreen en 2020. Il a également été revêtu d'une enveloppe spécifique à Chevrolet et Honda de 2015 à 2017, avant la mise en place de l'aérokit universel actuel à partir de 2018.

"Dallara est un partenaire formidable et joue un rôle déterminant dans tout ce que nous faisons sur les circuits", a déclaré Jay Frye, président de l'IndyCar. "Une part importante du succès et de la croissance de l'IndyCar peut être directement attribuée à la collaboration de Dallara avec l'ensemble de notre paddock. Cette prolongation offre à l'IndyCar et à ses équipes une continuité et une plateforme stable pour l'avenir."

En 2012, la firme italienne a ouvert son usine Dallara IndyCar à Speedway, dans l'Indiana, où elle produit et assemble des châssis pour plusieurs championnats. Depuis 2015, cela inclut tous les châssis IL-15 pour l'Indy Lights.

"Dallara est honoré de faire partie de cette aventure depuis 26 ans déjà", a déclaré Andrea Pontremoli, PDG du groupe. "Nous comprenons la responsabilité qui découle de l'extension de notre partenariat avec IndyCar au cours des années à venir et nous sommes ravis de faire partie de ce plan à long terme."

"En tant que partenaire intégré de l'IndyCar, nous estimons que le leadership stimulant de Roger Penske, ainsi que la gestion de Jay Frye, ont permis à la série de se concentrer sur la sécurité tout en offrant une ambiance passionnante à tous nos concurrents et fans."

"Ce partenariat continuera de s'inscrire dans le droit fil des valeurs fondamentales de Dallara et de ce pour quoi nous voulons voir notre technologie et nos innovations se développer ; il mettra l'accent sur la sécurité et la durabilité pour l'avenir. C'est une période formidable pour l'IndyCar, et Dallara est fier de continuer à en être le fabricant de châssis."