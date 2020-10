Liberty Media investit dans une équipe d'IndyCar

Liberty Media renforce sa présence en sport automobile. Le géant américain des médias contrôle les droits commerciaux de la Formule 1 depuis près de quatre ans et il va faire son arrivée dans le monde de l'IndyCar et de l'IMSA, sous une toute autre forme puisqu'il est devenu actionnaire minoritaire de l'équipe Meyer Shank Racing, présente dans les deux championnats américains.

MSR a été fondée par Michael Shank à la fin des années 1980, lorsqu'il était pilote. L'équipe a d'abord été alignée en Formule Atlantic, avant de se tourner vers l'Endurance. Elle engage une Acura en IMSA et elle en tête de la catégorie GT Daytona. Le Meyer Shank Racing a longtemps voulu faire son arrivée en IndyCar et il y est parvenu en 2017, avec un programme partiel. La structure est présente à plein temps depuis cette saison et elle engage une voiture pour Jack Harvey, motorisée par Honda.

MSR souhaite renforcer sa présence dans les championnats américains et l'équipe précise que l'arrivée de Liberty Media parmi ses actionnaires permettra de "favoriser la croissance" de la structure. L'investissement du groupe américain se fait via Formula One Group, la structure en charge de l'aspect commercial de la F1.

"Nous avons travaillé pour renforcer nos programmes en IMSA et en IndyCar étape par étape et l’investissement de Liberty Media dans MSR marque une nouvelle évolution importante pour notre organisation", souligne Mike Shank, aujourd'hui copropriétaire de l’équipe. "Nous avons progressé grâce aux partenariats que nous avons développés, et ce programme ne fait pas exception. L’investissement de Liberty Media va nous permettre de continuer à faire évoluer nos programmes, et de les développer."

Liberty Media avait déjà des liens indirects avec MSR depuis plusieurs années. Jim Meyer, copropriétaire de l'équipe, est le directeur général de la webradio Sirius XM, détenue à hauteur de 70% par Liberty Media et sponsor de longue date de MSR.

Jack Harvey occupe la 15e place du championnat en IndyCar. Il a décroché cinq top 10 cette saison, dont une neuvième place aux 500 miles d'Indianapolis. Le Champion 2012 de la F3 britannique reste sur une huitième place dans la première course de l'Harvest GP, disputée vendredi.

Les programmes de MSR pour 2021 ne sont pas finalisés mais l'équipe va monter dans la catégorie Prototype en IMSA, en reprenant l'engagement des Acura, jusque là confié à Penske.