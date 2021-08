McLaren va devenir actionnaire majoritaire d'Arrow McLaren SP

L'annonce de la prise de participation majoritaire de McLaren a été faite à Nashville, site de la 11e manche de la saison 2021 d'IndyCar, deuxième campagne du partenariat de McLaren avec la structure qui était auparavant connue sous le nom de Schmidt Peterson Motorsports (SPM). L'équipe a été fondée par l'ancien pilote d'IndyCar Sam Schmidt en 2001, Ric Peterson l'ayant rejoint en 2013 pour former SPM.

L'équipe a mené l'un des programmes Indy Lights les plus réussis de ces dernières années, remportant sept championnats pilotes, tandis qu'en IndyCar, elle a décroché 13 poles et 27 podiums, dont neuf victoires. Deux de ces succès ont été remportés sous le nom de Arrow McLaren SP-Chevrolet, Pato O'Ward étant actuellement deuxième du championnat.

L'équipe sera dirigée par un nouveau conseil d'administration composé de cinq personnes, dont trois nommées par McLaren Racing, ainsi que Schmidt et Peterson, et présidé par Zak Brown, PDG de McLaren Racing. Taylor Kiel, président d'Arrow McLaren SP, continuera à diriger et à superviser les opérations de l'équipe, sous la responsabilité directe du conseil d'administration.

McLaren est revenu à la compétition IndyCar à temps plein en 2020 après une absence de 40 ans, pour créer Arrow McLaren SP, en formant un partenariat stratégique avec le sponsor titre Arrow Electronics et SPM. L'équipe légendaire créée par Bruce McLaren a notamment renforcé les départements techniques et d'ingénierie de la formation, tout en ajoutant des partenaires commerciaux comme Vuse, Mission Foods, Darktrace, Tezos et QNTMPAY.

Brown a déclaré : "L'annonce d'aujourd'hui est un signal fort de notre engagement à long terme en IndyCar, à la fois comme championnat et comme plateforme marketing pour McLaren Racing et nos sponsors."

"Je tiens à rendre hommage à Sam Schmidt et Ric Peterson qui, avec l'engagement et le soutien d'Arrow Electronics, ont mis sur pied une équipe formidable qui nous permettra de continuer à nous développer et de réaliser notre ambition commune de nous battre constamment pour des victoires, des Indy 500 et des titres. La clé de ce succès est le leadership continu de Taylor Kiel en tant que président de l'équipe, qui a joué un rôle déterminant dans la progression du partenariat jusqu'à présent."

"McLaren Racing pense que l'IndyCar continuera à développer notre marque en Amérique du Nord, à servir notre base de fans et de partenaires américains en pleine expansion à travers notre portefeuille de courses et à créer de la valeur à long terme. Les courses sont uniques, avec des concurrents de classe mondiale, tant au niveau des pilotes que des équipes, et des fans passionnés et très engagés."

"Nous voyons un réel potentiel pour la croissance continue de la série sous la direction de Penske Entertainment et nous continuerons à jouer un rôle actif en soutenant le succès de la discipline, en développant la base de fans mondiale et en mettant en œuvre notre programme de développement durable afin de respecter nos engagements environnementaux et sociaux, notamment en faisant progresser la diversité et l'inclusion dans l'industrie."