Arrow McLaren SP recrute O'Ward et Askew, Hinchcliffe écarté

Lorsque McLaren a décidé de se lier à l'équipe Schmidt Peterson Motorsports pour la saison 2020, créant l'entité Arrow McLaren SP, le choix d'opter pour un moteur Chevrolet avait laissé penser que les liens unissant James Hinchcliffe à Honda allaient coûter sa place au Canadien. Mais celui-ci avait assuré qu'il s'éloignerait de Honda Canada, qui le soutenait, et qu'il resterait dans la même structure l'année prochaine.

Mais depuis quelques jours, il se disait que ce n'était plus le cas et que Hinchcliffe allait être congédié par l'équipe, qui a officialisé cela dans un communiqué, peu avant d'annoncer son duo pour l'an prochain. Hinchcliffe, qui a été remercié par Sam Schmidt et Ric Peterson, "reste sous contrat avec Arrow McLaren SP mais est libre de chercher et d'assurer des options alternatives", explique l'équipe.

Peu après, Arrow McLaren SP a confirmé ses deux pilotes pour la saison prochaine et, comme en F1, l'équipe misera sur la jeunesse. Patricio O'Ward et Oliver Askew seront en effet chargés de défendre les couleurs de cette nouvelle force dans le championnat. Les deux pilotes ont respectivement remporté les saisons 2018 et 2019 d'Indy Lights.

O'Ward revient en IndyCar après une année tumultueuse, durant laquelle il a été écarté pour manque de finances par Harding Steinbrenner avant le début de la saison, puis écarté par Carlin, là aussi pour manque de budget, avant d'aller courir en Super Formula avec le soutien de Red Bull. Il n'a pas été retenu pour le prochain exercice car l'absence de Super Licence l'empêche de constituer une réelle alternative aux pilotes en place dans l'échiquier de la F1.

"Je ne pourrais pas être plus heureux d'être avec Arrow McLaren SP pour ma première saison complète en IndyCar", a déclaré O'Ward. "J'ai eu quelques bonnes opportunités durant la dernière saison, mais c'est de loin la meilleure chose qui pouvait arriver à ma carrière. J'ai goûté à l'IndyCar plus tôt cette année, et je suis impatient de représenter au mieux l'équipe."

Pour Askew, il s'agit d'une chance qui lui permettra de ne pas avoir de transition entre Indy Lights et IndyCar : "C'est un rêve devenu réalité. Cette nouvelle équipe rapproche trois grands partenaires et c'est un honneur de les représenter dans ce nouveau chapitre pour l'équipe et pour ma carrière. C'est un nouveau défi palpitant pour moi et l'étape naturelle à franchir après avoir remporté l'Indy Lights."

Ancien directeur de McLaren en F1, et leader du projet outre-Atlantique, Gil de Ferran a salué le palmarès des deux pilotes en catégorie inférieure à l'IndyCar et jugé qu'ils représentaient "la nouvelle génération de pilotes" dans le championnat. Aucune information n'a été donnée quant à la présence d'une troisième voiture à Indianapolis, qui pourrait notamment être confiée à Fernando Alonso.