Les courses de Mid-Ohio reportées à cause du COVID-19

L'évolution de la pandémie due au nouveau coronavirus aux États-Unis inquiète et une nette augmentation des cas avérés dans l'Ohio ces derniers jours a provoqué le report des deux prochaines manches d'IndyCar. Le Mid-Ohio Sports Car Course devait accueillir deux courses afin de rattraper le retard pris par le championnat à cause de la crise sanitaire, mais les plans ont de nouveau été bouleversés.

Le rendez-vous est ajourné dans l'espoir de l'organiser à une autre date en septembre ou octobre, si l'on en croit les organisateurs. "Cette décision a été prise après avoir échangé avec les autorités sanitaires locales", précisent-ils. "Notre équipe continue à travailler avec tous les partenaires et avec le gouvernement local pour trouver une date plus tard dans l'année."

La nouvelle abaisse provisoirement à 12 le nombre de courses officiellement inscrites au calendrier 2020 de l'IndyCar, qui a débuté le 6 juin au Texas. Ce chiffre sera porté à 14 si Mid-Ohio parvient à trouver une autre date à l'automne, tandis que la saison doit théoriquement se conclure le 25 octobre à St. Petersburg.

Pour les pilotes du championnat, le prochain rendez-vous au programme est tout simplement celui d'Indianapolis. L'édition 2020 des célèbres 500 Miles doit avoir lieu le 23 août.

Alors que six courses ont été disputées à ce jour, Scott Dixon occupe la tête du championnat avec 49 points d'avance sur Simon Pagenaud et 53 sur Josef Newgarden.

Calendrier modifié de l'Indycar en 2020