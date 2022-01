Montoya de retour à Indianapolis avec McLaren

Double vainqueur des 500 Miles d'Indianapolis, Juan Pablo Montoya sera de nouveau au départ de la plus grande course sur ovale du monde cette année. Pour la deuxième fois consécutive, le pilote colombien s'engagera avec l'équipe Arrow McLaren SP et le soutien de Mission Foods.

L'ex-pilote de Formule 1 a remporté une première fois les 500 Miles d'Indianapolis avec le Chip Ganassi Racing, pour sa première participation en 2000, et a réédité l'exploit quinze ans plus tard avec le Team Penske. Cette fois, comme l'an passé, il rejoindra les rangs de McLaren aux côtés des titulaires Pato O'Ward et Felix Rosenqvist. Il participera également au Grand Prix d'Indianapolis.

Arrow McLaren SP a également l'intention d'engager une troisième monoplace en fin d'année pour préparer son passage complet à trois autos pour la saison 2023, mais l'identité du pilote qui sera retenu n'a pas été annoncée.

Juan Pablo Montoya tentera de se qualifier une 17e fois pour participer aux 500 Miles, épreuve dont il a pris la neuvième place en 2021. Sa monoplace, frappée du numéro 6, aura pour sponsor principal Mission Food, qui apparaîtra également comme partenaire secondaire sur les deux autres voitures de l'équipe.

"Je suis ravi de revenir à Indianapolis avec Arrow McLaren SP et Mission pour courir une nouvelle fois cette épreuve qui tient une place particulière dans mon coeur", se réjouit le Colombien. "J'ai connu une formidable expérience avec l'équipe l'an dernier et j'ai hâte de m'appuyer sur les progrès réalisés en 2021. Je pense que nous avons une véritable chance d'être aux avant-postes et de nous battre pour la victoire."

PDG de McLaren Racing, Zak Brown se félicite de voir la collaboration être renouvelée pour la deuxième année de suite avec le pilote de 46 ans.

"Nous sommes ravis de voir Juan Pablo et Mission Food de retour pour une nouvelle édition des 500 Miles d'Indianapolis", insiste-t-il. "Juan Pablo est une institution du sport automobile, avec deux victoires à l'Indy 500 à son actif et une carrière impressionnante en Formule 1, marquée par plusieurs victoires sous les couleurs de McLaren."